Souhra kapitánů vysvobodila Zbrojovku. Pardubice pořád honíme, těší Dreksu

„Eisy tyhle bochánky má, tak jsem se prostě snažil najít si ten balon,“ řekl Dreksa.

Svůj tým nasměroval nejen k výhře v prestižním duelu, ale také ho vysvobodil z přetěžké situace. Remíza by sice Zbrojovku ještě ze hry o první místo a přímý postup matematicky neodepsala, ale odsunula by ho do roviny teorie. Takhle zůstal náskok vedoucích Pardubic i po 22. kole šestibodový a jede se dál.

A to ještě vítězové v posledních vteřinách „přežili“ standardku Líšně z hranice pokutového území. Domácí trefili zeď a krátce poté zapískal rozhodčí konec.

„Remíza by byla blbá hlavně vzhledem k prvnímu místu. Jsem rád, že Pardubice pořád honíme, odskočili jsme i od toho čtvrtého místa, takže super,“ naznačil Dreksa, že minimálně k účasti v baráži má Zbrojovka nakročeno.

Byl to zápas nečekaně velkých emocí vzhledem k tomu, že oba celky spolu spolupracují, mají rozdílné ambice a Líšeň nemohla postavit hned tři opory, hostující ze Zbrojovky.

Zbrojováci fandili z ulice

Padly dvě červené karty, obě na začátku druhé půle za hraní loktem ve vzdušném souboji. Při vylučování domácího Jakuba Kučery se hráči začali v hloučku strkat, znervózněli i diváci na hlavní tribuně.

Poprvé po karanténě se téměř celá naplnila, na protější straně na paletách zpoza zdi hlučeli fanoušci Zbrojovky. Derby mělo říz nejen na hřišti, ale i v hledišti.

„Přeju Zbrojovce postup, ale tady jsme jí to chtěli znepříjemnit,“ řekl Milan Valachovič, trenér Líšně.

Domácí urputně bránili, navíc hned v 9. minutě propadla pravá strana obrany Zbrojovky, do pokutového území se vřítil domácí Jan Silný a nekompromisně zavěsil.

„Čekal jsem, že to bude vyhrocené. Nechci nikoho urazit, ale byl to klasický pohárový zápas, kdy prostě (favorit) může jenom ztratit a soupeř získat. Takže když to přeženu, tak to byl zápas, kdy outsider dá gól a pak celý zápas dobýváte,“ líčil Dreksa.

Fanoušci Zbrojovky Brno.

Zbrojovce ještě ke všemu dobývání nešlo a s další absencí Ondřeje Vaňka si nedokázala poradit tak elegantně jako v minulém utkání proti Třinci. Až těsně před poločasem drze pronikl do pokutového území Vaňkův náhradník Ondřej Pachlopník a vybojoval pro hosty penaltu.

„A to ji udělá náš nejzkušenější hráč Demeter. V situaci, kdy by balon asi šel do autu, ho takhle stáhne,“ zalomil rukama Valachovič.

Kučera hrál jen 12 minut

I tak byli hosté po týdnu znovu v situaci, kdy venku drželi remízový výsledek a hráli v deseti. To když se po přestávce nechal za útočný faul vyloučit jejich stabilní útočník Antonín Růsek. Stejně jako před týdnem ve Vítkovicích dokázali i v Líšni v dramatickém závěru vyhrát.

„Fyzicky vám to bere strašně moc sil, psychicky vám to síly dává,“ ulevil si trenér Miloslav Machálek, který se v roli trenéra Zbrojovky vrátil do Líšně poprvé po loňském „přestupu“ jako soupeř. „Nebylo mi to příjemné, být tady jako soupeř, ale kopu za Zbrojovku, takže náš cíl byl jasný,“ přiznal.

Momentka z derby Líšeň - Zbrojovka Brno.

Naplnil ho až Dreksa poté, co oba celky minuly několik velkých šancí. Hostům nahrálo, že krátce po Růskovi se nechal vyloučit i domácí Kučera, který na trávníku pobyl jen 12 minut. Žlutou kartu viděl 20 vteřin poté, co vystřídal.

Hra v deseti na obou stranách přišla víc vhod Zbrojovce. Domácí už nemohli tak organizovaně bránit.

„Ukáže se vám víc prostoru a my jsme ho dokázali využít,“ kvitoval Machálek. S jedním ale: „Dostali jsme se do brankových příležitostí, ale Honza Vítěk měl skoro zamčeno,“ pochválil Machálek brankáře Líšně, kterého ještě loni trénoval.