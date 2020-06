Přidali jsme a vyšlo to, těšilo pardubického střelce Hlavatého po Dukle

12:43 , aktualizováno 12:43

Vlastně lze říci, že se Michal Hlavatý při svém vítězném gólu proti pražské Dukle ve středu vpodvečer přesně řídil doporučeními z pardubické kabiny. „Před zápasem jsme se bavili o tom, že hřiště střelbě z dálky nahrává, že to krásně klouže a bylo by dobré, abychom pálili po zemi. Tak jsem to takhle zkusil, ale míč byl tečovaný a skončilo to pod břevnem,“ usmíval se Hlavatý po výhře fotbalistů z východu Čech 1:0, na jaře ve druhé lize již šesté při stejném počtu odehraných duelů.