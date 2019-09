Sok bez bázně. S Líšní se fotbalisté Pardubic nadřeli

„Rumák“ přihrál skvěle, děkoval Miker V letní přípravě ho zkoušela fotbalová Chrudim. Nakonec však útočník Jiří Miker, kmenový hráč hradeckých Votroků, zakotvil na hostování v Pardubicích. A rozhodně nelituje, vždyť s jejich týmem bezpečně vede tabulku druhé nejvyšší soutěže. V sobotu navíc k pokračujícím úsměvům v pardubické kabině přispěl gólovou pojistkou na konečných 2:0 proti brněnské Líšni, když doklepl do odkryté brány výbornou nahrávku od Pavla Černého. „Rumák (Černý) to tam dal skvěle, já jen do poslední chvíle čekal, kam to půjde. Dá se říct, že mě trefil do nohy, takže to byl hodně jednoduchý gól,“ děkoval 21letý Miker mnohem zkušenějšímu spoluhráči. Při oslavě svého premiérového zásahu ve Fortuna národní lize si okamžitě svlékl dres a vyrazil vstříc skalním fanouškům radujícím se za brankou. Automatická žlutá karta za tento prohřešek ho přitom nijak netrápila. „Já mám tyhle oslavy rád,“ smál se, „to je moje. Euforie, jsem z toho gólu nadšený.“ Jeho branka přišla až v 90. minutě, do té doby Východočeši, kteří vedli zhruba od poloviny první půle po šťastném zásahu záložníka Kohúta, museli náskok bedlivě střežit. A to i přesto, že hostující kapitán Hlavica viděl v 64. minutě za faul už druhou žlutou kartu a Líšeň hrála jen o deseti. „Byla tady nebezpečná - my jsme věděli, že má hrozně útočný a bojovný mančaft. Do té červené karty měla i docela navrch. Šlo o to, nedostat gól a přestát ten tlak,“ líčil Miker. „Potom už jsme měli brejky, bylo to v naší režii. Vítězství je podle mě určitě zasloužené,“ pokračoval. S nesmlouvavou, místy možná až bezohlednou hrou soupeře (lokty v obličejích) pardubický tým podle něho počítal. „My jsme na ně byli připravení. Hrají takový hurá fotbal a hodně tvrdě. Na tom to mají postavené. Ale byly tam některé zákroky, které byly fakt ostré. Třeba Pavel Černý dostal asi třikrát do hlavy. Bylo toho tam od nich dost,“ konstatoval Miker. V dalším kole Pardubičtí nastoupí v sobotu od 13.10 v prestižním derby v Hradci, Česká televize je odvysílá přímým přenosem. „Všichni se těšíme, ale já bohužel hrát nemůžu, protože jsem přišel právě z Hradce,“ připomněl Miker. „Nemůžu proto být ani na soupisce. Ale doufáme, že to zvládneme a že tam vyhrajeme,“ přál si.