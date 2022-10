Slezské derby fotbalistů Karviné a Opavy bylo vypjaté a plné emocí

Rozhodčí Michal Křepský okamžitě Rychlého vyloučil. Otřesený Bartl skončil na nosítkách a po 16 minutách na hřišti musel střídat. Hráči i členové realizačních týmů se mezi lavičkami do sebe pustili. Sudí je museli od sebe odtrhávat.

„Bylo to hodně nepříjemné. Dan byl v plné rychlosti. Dostal úder na hlavu, byl tam podle mě i loket. Protihráč se nezachoval úplně fér,“ komentoval střet karvinský trenér Tomáš Hejdušek. „Naštěstí má Dan chránič zubů, takže je nemá vybité. Ale jel do nemocnice. Motala se mu hlava.“

Hrozivou srážku Bartl odnesl rozraženým rtem a zřejmě i otřesem mozku.

„Adam tam šel důrazně. Je to složité, je to derby a bylo to vyhecované. Obě strany chodily do některých zákroků dost tvrdě, vyplynulo to ze hry,“ řekl opavský kouč Roman West.

Utišit oba tábory se pokusil karvinský stoper Jan Žídek, který předchozích šest sezon působil v Opavě.

Daniel Bartl po faulu Adama Rychlého skončil na nosítkách a v péči lékařů.

„Bylo tam hodně emocí, protože jak u nás, tak u nich jsou horké hlavy,“ popsal vypjatou situaci Žídek. „Snažil jsem se vše uklidnit, ale od jejich trenéra gólmanů jsem dostal bodyček, vrazilo do mě takových sto dvacet kilo (smál se). Takže za dobrotu na žebrotu, jak se říká. Přišel jsem to uklidnit a ještě jsem něco schytal.“

Po utkání se šel Adam Rychlý ke karvinské šatně Danielu Bartlovi omluvit. Hráči si podali ruce a karvinský středopolař řekl: „Jsem v pořádku, nemusíš mít strach.“

Dohromady oba protivníky dal Jan Žídek. „Adam mi psal, jestli mu dám číslo na Bartlíka, že se mu chce omluvit, ale lepší bylo, aby mu to řekl osobně, tak jsme to zařídil,“ uvedl Žídek. „Adam není zákeřný hráč. Věřím tomu, že tohle v žádném případě nechtěl. Bohužel se stalo.“

Už před tím se o vzrušení postaral opavský brankář Kryštof Lasák, když chytil Michalu Papadopulosovi špatně kopnutou penaltu.

A další emoce vypukly v samém závěru nastaveného času, kdy vítězný gól Karviné dal hlavou osmnáctiletý nigerijský útočník Lucky Ezeh, který šel na hřiště v 82. minutě. Nastoupil za karvinské muže poprvé, přičemž ještě dopoledne odehrál 66. minut vítězného duelu (2:1) v celostátní lize dorostu proti Českým Budějovicím...