Karvinou probrala pětigólová facka. Prohra byla dlouho v nás, uznal Žídek

„Po prvních kolech to od nás nebylo úplně dobré,“ uznal karvinský stoper Jan Žídek.

„Všichni jsme viděli, že se musí něco změnit. A věřím, že se tak stalo v té přestávce, kterou liga měla. I nálada v kabině je teď taková jinačí, lepší, takže doufáme, že to bude pokračovat. Rádi bychom nastartovali nějakou vítěznou sérii. A čím déle potrvá, tím lépe.“

Karvinští v sobotu od 15.00 hrají v Prostějově.

Probrala vás facka v Chrudimi, kde jste dostali pět gólů?

Stoprocentně. Ta prohra byla dlouho v nás, několik dní jsme ji rozebírali, až to bylo už takové otravné, řekl bych. Ale bylo třeba si všechno vyříkat. Všichni jsme si sáhli do svědomí a teď je to jiné.

Přesto, zatím hodně gólů dáváte, ale i dostáváte. Skóre po jedenácti kolech máte 18:16.

To ano, ale od té reprezentační pauzy se to, doufejme, změní. Po ní jsme v minulých dvou zápasech dostali jeden gól a hráli jsme se silnými protivníky, takže si toho považujeme. Snad nám to tak půjde i nadále.

Opavu jste porazili gólem v poslední vteřině. Bylo vítězství o to cennější, že jste se udrželi na dohled postupových příček?

Samozřejmě. Týmů vpředu je spousta, mezi nimi je rozestup jednoho dvou bodů. Potřebovali jsme se na ně dotáhnout. Jsme na dostřel a jedeme dál.

Překvapuje vás, jak je národní liga vyrovnaná, že se zatím žádné mužstvo v čele neutrhlo?

Nepřekvapuje, druhá liga je těžká. Můžete jet k poslednímu týmu a bude to vyrovnaný zápas. Opravdu je ta druhá liga nevyzpytatelná. Tam každý může porazit každého.

Vy jste minule poprvé hrál proti Opavě, kde jste předešlých sedm let působil. Jaké to bylo?

Hodně speciální, protože v předešlých letech jsem si nedokázal představit, že budu proti Opavě hrát za nějaký jiný tým. Nebývám nervózní, ale bylo tam napětí. Hlavní je, že pro nás utkání dopadlo dobře.

Týden před tím se s vámi zástupci Opavy při domácím duelu s Táborskem loučili. Potěšilo vás to?

Bylo to hezké, i když si na emoce nepotrpím. Nejsem plačtivý typ. Byl jsem rád, že mi projevili nějakou úctu za to, co jsem v Opavě nechal. A nebylo toho málo. Byl jsem moc rád. Poděkoval jsem jim.

Na jaře se s vámi při domácím utkání s Karvinou chtějí loučit také opavští fandové...

Už jsem slyšel od šéfa tamějších fanoušků Džekyho, že na jaře na domácí zápas mi něco speciálního připraví. Budu se moc těšit.