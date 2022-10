V Baníku se moje pozice každý týden měnila, říká záložník Budínský

„Parta je tady super. Máme nějaký interní cíl a uvidíme, zda se nám ho podaří splnit.“ Cíl je jasný – vrátit Karvinské po letošním sestupu do nejvyšší domácí soutěže. Na první Líšeň po 12 kolech ztrácejí pět bodů.

Dá se říct, že v Karviné dostáváte novou chuť do fotbalu?

Určitě jo. Těšil jsem se, že budu mít zase větší vytížení. Trošku mě sice přibrzdilo zranění (lýtka), ale to k fotbalu patří, s tím se nedá nic dělat. Teď chci Karviné splatit nějakou tu důvěru. Že si na mě musela počkat až do poslední chvíle přestupního termínu.

Měl jste i jiné nabídky?

Nějaké byly, ale byl jsem v kontaktu s trenérem (Tomášem Hejduškem) i panem Vlkem (sportovním manažerem Karviné). Chtěl jsem jít sem.

V jakém stavu jste Karvinou po třech letech, kdy jste byl jinde, našel?

Kromě Edy (kustod Muryc) a Jirky Ciupy (brankář) se to tady celé obměnilo. Stejní jsou tady už jen někteří pracovníci klubu. Je to trošku jiný tým, ale zatím celkem šlape. Snad tak budeme pokračovat.

S Karvinou jste jeden postup do první ligy už zažil. Je nynější tým podobný?

Na srovnávání je ještě hodně brzo. Máme za sebou dvanáct kol. Uvidíme, kde se budeme nacházet po zimní přestávce. Říká se, že co si na podzim nenahrajete, to už na jaře těžko dohoníte.

Proč jste se v Baníku neprosadil do základní sestavy?

Nevím. Občas nad tím přemýšlím. Těžko se mi o tom ale mluví. Měl jsem jiné představy. Bohužel. Ten první půlrok, co jsem tam byl, tým šlapal a trenér neměl moc důvod do něj sahat. I kluci, kteří hráli na mém postu, byli produktivní a hráli dobře. Nebyli ani žádní zranění, takže to bylo docela těžké. A když už jsem nastoupil, tak jsem si udělal něco s kotníkem.

Pod trenérem Pavlem Vrbou se mužstvu nedařilo, a přesto jste odehrál jako střídající záložník jenom 26 minut v prvním kole proti Olomouci.

Bylo to složité období, protože každý týden se má pozice v Baníku měnila. Nemá smysl to nějak hodnotit. Už jsem v Karviné a soustředím se na tenhle tým.

V Karviné hostujete do konce sezony. Vrátíte se po ní do Baníku?

Neřekl bych, protože v létě mi tam končí smlouva. A Baník asi o mě už nestojí.

Takže hrajete i o nové angažmá v novém klubu?

Dá se to tak říct. Buď tady v Karviné, anebo jinde. Vše se teprve ukáže.