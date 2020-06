Vaněk je po zranění zpět, pojede s Brnem na zápas do Varnsdorfu

Brněnský trenér Miloslav Machálek byl v úterý velmi opatrný v hodnocení, zda odloučení od týmu a individuální práce na kondici Vaňkovi prospěly a vrátil se ve formě.

„Hledali jsme, zdali byl příčinou jeho problémů nedostatek minerálů, a další věci. Je v pořádku, pracoval s kondičním trenérem a je zpátky,“ řekl k Vaňkovi kouč Zbrojovky. Případné změny kondice prý na hráči poznat v této fázi sezony na tréninku nejde. „Tyhle tréninky jsou jen takové ladící. Nešlo se do náročného tréninku. Uvidíme, až dostane příležitost a nastoupí do zápasu,“ upřesnil Machálek.



Před cestou do Varnsdorfu bude řešit víc otazníků. Těmi největšími je zacelení mezer po vykartovaných Jakubu Šuralovi a Adamu Fouskovi. „Vaněk je k utkání nominován, ale přiznám se, že se nechci bavit o tom, co chystáme. Mám problémy, jak nahradit Šurala s Fouskem, ty mě teď zajímají. Zajímá mě zápas ve Varnsdorfu. Vaněk se připojil k týmu, a až dostane příležitost, tak ukáže, jestli pomůže mužstvu a celému klubu. O tom to celé je,“ dodal Machálek.