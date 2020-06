Čeká nás zápas o život. Počítali jsme s tím, přiznává kouč Varnsdorfu

„Závěr zápasu byl typický pro celý náš ročník. Jedna jediná chyba a porážka 0:1, nezasloužená,“ štvalo trenéra Davida Oulehlu po čtvrteční domácí kruté prohře.

Varnsdorf dřel, kandidáta postupu mohl obrat, ale zase nula. Doma nevyhrál od 27. října, kdy rozstřílel Sokolov 3:0; právě on coby předposlední tým tabulky na něj teď dotírá, dělí je dva body. A v sobotu hrají spolu.

Po sezoně sice Sokolov 2. ligu opustí kvůli odstoupení majitele, jenže odevzdaný není. „Než se tam stala ta nepříjemná situace, udělali 11 hráčů. Hodně kvalitních. Stavěli tým na záchranu 2. ligy. Čekal jsem, že budou zlobit,“ tušil Oulehla.

Psychická výhoda je na straně Sokolova, navíc je doma. „Mají čistou hlavu, hrají jen o angažmá. Což je jiné, než když musíte a jde vám o záchranu,“ míní gólman Miroslav Samoel.

Do konce 2. ligy schází čtyři kola, Varnsdorf pak hostí poslední Vítkovice, jede na Duklu a končí doma s Líšní. „V Sokolově to je zápas o život. Když ho zvládneme, bude to dobré. Když ne, soupeř nás přeskočí, ale nebyla by to situace, která by znamenala konec. Budeme se rvát do posledních kol, počítáme s tím od začátku ročníku,“ nepanikaří Oulehla.

V Kotlině jeho parta na jaře paběrkuje: pět zápasů, čtyři porážky a jediná remíza. „Body jsme udělali v Jihlavě a Ústí, to jsme nečekali, ale doma si to komplikujeme. Ztráty s Prostějovem a Vyšehradem nás můžou mrzet,“ bojí se trenér. „Kluci cítí velké zklamání. Opakovaně hrají slušně, ale zakouslo se to do nás. Tohle si ani nezaslouží, jejich přístup byl fantastický a hru Brna jsme zpomalili, jak jsme chtěli. Musíme se oklepat.“

Samoel tvrdí: „Snažíme se, herně to vypadá dobře, o to víc otevíráme vrátka dozadu, nejsme schopni si to pohlídat a dostaneme blbý gól. Bohužel poslední dobou z našich útočných standardek jsou rychlé brejky a neumíme si s tím poradit. “

Řeší se, zda se 2. liga dokončí, Třinec je kvůli koronaviru v karanténě a zápasy se odkládají. Sezona se možná prodlouží jen o tři dny. Pokud se v Třinci neobjeví další pozitivní nález, může hrát už v neděli v Ústí. „My byli nastavení, že se 2. liga dohraje,“ říká Oulehla.