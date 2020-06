Doufám, že nám Vaněk ještě pomůže, říká brněnský manažer Požár

Klade před vás letošní jaro denně nová překvapení?

Nemyslím si, že nás něco výrazného překvapilo. Hlavně pro hráče je to náročnější, i z hlediska výběru regenerace a skladby aktivit mezi tréninky, ale zatím mi přijde, že mančaft a realizační tým odvádí dobrou práci. Kromě zápasu ve Vítkovicích, kde jsme hráli dlouho v oslabení, jsem neměl pocit, že bychom někde tahali za kratší konec.

Zranění vás ale trápí. Zejména v obraně.

Ztratili jsme Kryštůfka, Šurala a Kotulu, to jsou všechno defenzivní hráči. My jsme předpokládali, že se zranění můžou přihodit, taky se přihodila a bohužel nás to zasáhlo na pozicích, kde jsme nejcitlivější.

Odkrýváte postupem času nové možnosti, jak s nahuštěným programem pracovat? Třeba léčbu mrazem v kryokomoře jste zařadili až během jara.

Zatím jsme v tomto měli buď štěstí, nebo znalost terénu, že jsme doufám trefili režim, který hráčům vyhovuje. Dokážeme je zregenerovat tak, aby byli připraveni. Je to i o jejich přístupu a taky o výsledcích. Únava se vstřebává líp, když se vám daří vítězit. My jsme se v nějaké výsledkové krizi teď na jaře neobjevili. I tohle klukům hodně pomáhá, že se jim jejich práce vyplácí.

Přesto i jejich psychika musí dostávat zabrat. Pořád musí dotahovat první místo.

Nikdo nikomu nesliboval, že to bude jednoduché. Nabrali jsme ztrátu na vedoucí Pardubice a jít do zápasů s tím, že nesmíme ztratit a musíme jen vyhrávat, není jednoduché pro nikoho z nás.

Navíc, i když vyhráváte, tak se odměna v podobě snižování ztráty na Pardubice nedostavuje. Soupeř stále vítězí.

Přiznám se, že se mi moc nechce komentovat počínání Pardubic.

Překvapilo vás, že první, kdo tohle tempo nevydržel a vypadl ze sestavy, je zkušený Vaněk?

Nedělal bych z toho velkou vědu. Ondra odehrál dva zápasy v rychlém sledu, ve Vítkovicích byl vyčerpaný a to bylo celé. Nemluvil bych o tom, že zkolaboval. Nějaký fyzický deficit tady byl, já jsem s ním o tom mluvil a doporučil jsem mu udělat sondáž, jestli mu něco nechybí, aby byl dostatečně připraven. Že v jednom zápase byl fyzicky v takovém stavu, že musel střídat, ještě neznamená, že by bylo něco v nepořádku.

V posledních dvou zápasech ale nebyl ani na lavičce.

Ondra na sobě pracuje individuálně, hodně se mu věnuje náš kondiční trenér. Věříme, že se brzy dostane do takových fyzických parametrů, aby mohl být připraven.

A pomoct vám v závěru soutěže?

I to je možnost. Doufám, že ano.

Předpokládám, že vás tahle absence dost pálí, protože už vám chybí dva stopeři, na jejichž místě musí alternovat záložník Čermák a tím je oslabena i středová řada.

Jak jsem říkal, zranění nás zasáhla na nejcitlivějším místě. Velmi mě mrzí situace s Kryštůfkem, který podstoupil loni operaci a nezdálo se, že by měla být obtížná. Nicméně Kryštůfek do té rány dostal infekci a ta to celé významně protáhla. Když jsme si my i hráč mysleli, že je v pořádku, zase ho bolest začala limitovat. Zjistilo se, že problém je ještě na jiném místě v koleni než na tom, kde byla původní operace. Teď by tedy Kryštůfek měl podstoupit další zákrok a vypadá to, že nám k dispozici v této sezoně už nebude. To nás mrzí hodně.

Ondřej Vaněk

Navíc se zranil stoper Šural.

Pracujeme na tom, aby se vrátil na hřiště. Šural je bojovník, hrát chce. Má poměrně raritní a nevyzpytatelné zranění, trhlinku v mezižeberním svalu, a musíme být v případě jeho návratu pozorní. No a pak je zde ještě další obránce Kotula, u něhož se ve chvíli, kdy si říkal o významnější roli v týmu, ukázala mononukleóza. To se taky táhne.

Jsou zde i novinky pro vás osobně. Třeba vyřešit, co s hráči, jimž končily smlouvy na konci června. To ještě 2. liga nebude dohraná. Týká se to třeba Štepanovského nebo Eismanna.

Na to jsme už zareagovali. Smlouvy hráčům, kterým končily a byli zdraví, jsme prodloužili do konce této soutěžní části. Nebyl problém se s klukama domluvit.

Dalším oříškem jsou maturity mladých hráčů v den zápasu. Pociťujete to jako problém?

Když se rozhodnete využívat mladé hráče, tak to na podzim a na začátku jara vypadá zajímavě. Máte je zabudované, snažíte se jim najít nosnější roli. Pokud jich ale máte víc, přijde maturitní období a máte problém.

Což se u vás týká Růska a Pachlopníka.

Došlo k tomu, že oba maturovali v den zápasu s Duklou a Pachlopník maturoval i v den zápasu s Jihlavou. V pondělí jsme ho vezli do Brna autem, chtěli jsme, aby hrál, ale celý ten den se na něm podepsal, nebylo mu dobře a taky to tak dopadlo (Pachlopník musel pro bolesti hlavy střídat v 1. poločase – pozn. red.). Přináší to stres, který každý vnímá jinak. Všechno se tím naruší. Koncentrace, strava, rytmus dne. Zápasu se to přímo dotkne daleko víc než v běžném soutěžním režimu, kdy se hraje o víkendech jednou týdně.

Budete to muset v červnu ještě jednou řešit?

My jsme si maratonem jednání prošli už v Pachlopníkově případu, kdy měl maturovat v jiný den, taky v den zápasu, ale odpoledne, takže tam by nemohl hrát vůbec. Probíhala komunikace se školou, hledaly se možnosti a nakonec jsme měli štěstí na paní učitelku, která byla velmi vstřícná a spolupracovala s námi. Teď už taková situace nenastane, protože Růsek má zkoušku v pátek a my hrajeme v Hradci ve čtvrtek.