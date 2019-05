Chrudimský Kesner: Věřím, že v Prostějově zvítězíme a zachráníme se

Na podzim Východočeši Hanáky doma rozdrtili 4:0. Jenže ti se od té doby herně hodně zvedli a v tabulce jsou nyní o dvě příčky výš než třináctá Chrudim.

„Pokud by se nám to u nich povedlo tak jako na podzim tady, bylo by to příjemné. Ale čekám úplně jiný zápas,“ řekl záložník Ondřej Kesner, kapitán chrudimského týmu.

Prostějov už má na rozdíl od Chrudimi účast v příštím ročníku Fortuna národní ligy jistou, za což podle Kesnera vděčí i sestavě plné hráčů, kteří prošli nejvyšší soutěží.

„Já osobně je viděl na jaře hrát v Pardubicích (Hanáci tam podlehli těsně 1:2), nebude to nic jednoduchého. Ale my se na ně musíme co nejlíp připravit a zvítězit, abychom v posledním kole se Žižkovem nemuseli hrát o všechno,“ burcoval. „Věřím, že to zvládneme.“

Pro Chrudim bylo z hlediska jejích vyhlídek naprosto zásadní už to, že před týdnem na stadionu Za Vodojemem uspěla v mači s Vlašimí (2:1). Zápas měla parádně rozehraný, ale k vedení 2:0 už ve 24. minutě další góly po hříchu nepřidala a po snížení protivníka v 86. minutě se ve zbytku zápasu klepala. Kesner, který tehdy vsítil první branku, připustil, že se všem členům týmu po závěrečném hvizdu notně ulevilo.

„Vlašim přidala a po přestávce nás svírala víc a víc. Před gólem však měla jen jednu šanci, kterou Mráza (brankář Lukáš Mrázek) výborně chytil. Nejenom já, ale asi i ostatní ke konci tlačili čas a moc to neutíkalo. Ale přestáli jsme to,“ těšilo středopolaře.