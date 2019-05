Chrudimský Rybička velebil parťáka Sixtu za perfektní balon

„Siky tohle umí, zvedne hlavu a dá balon přesně do nohy. Já si ho jenom přeberu a můžu hned zakončovat,“ chválil 23letý útočník parťáka z týmu.

Další nebezpečné akce v podání Rybičky?

27. minuta: Zatáhl balon po pravé straně, přihrál na střed Sixtovi, který opět na pravé straně uvolnil Vašulína. Ten však nepropálil brankáře a Rybička z dorážky z úhlu trefil pouze boční síť.

„Váša (Daniel Vašulín) to měl podle mě řešit trošku jinak,“ mínil Rybička. „Asi chtěl obstřelit gólmana (Huga Bačkovského), ale ten byl brzo na zemi a dobře ho vystál. Gólman se pak po balonu sápal; chtěl jsem to kolem něho rychle hodit do brány, ale nepovedlo se,“ mrzelo Rybičku.

A ve 43. minutě orazítkoval v tutovce z dalšího protiútoku tyč...

„Běželi jsme s obráncem Vlašimi a já viděl gólmana, jak padá. Chtěl jsem to dát na zadní. Bohužel to od ní šlo ven. Škoda - kdybychom vedli tři nebo čtyři nula, mohli jsme být víc v klidu,“ konstatoval Rybička.

Po poločase se Chrudim podle něho zbytečně zatáhla.

„Soupeř nás přehrával ve středu hřiště a držel míč, bylo to pro nás dost vyčerpávající. Ale měli jsme štěstí, že se nedostávali do našeho vápna,“ oddechl si. „Je to hodně důležité vítězství. Ukázali jsme, že body taky děláme a že týmy za námi to budou mít těžké, aby se ještě dostaly před nás,“ dodal Rybička. Chrudim je nyní 13., tři body od první sestupové příčky.