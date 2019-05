Záchranu ve druhé lize v Chrudimi slavili jako titul v ČFL

„Až někdy kolem 70. minuty jsem se dozvěděl, že Táborsko v paralelním zápase se Sokolovem prohrává; to byla velká dílčí úleva. Škoda té neproměněné penalty... Ale bod jsme si zasloužili. Jsme zachráněni, takže konečný výsledek 0:0 nehraje roli,“ říká 31letý středopolař.

Jaký to jinak byl na Hané zápas? Mohli jste dát gól i ze hry, že?

Prostějov držel balon a dobře kombinoval, my hráli zezadu a snažili se o brejky. V prvním poločase jsme měli jednu příležitost, když Froňa (záložník Tomáš Froněk) centroval a domácí obránce si balon málem srazil do brány. Ve druhém střílel Roman Čáp, po teči to prolétlo nad břevnem. Ale jinak tam moc šancí nebylo - byl to vážně zápas na nula nula. Osobně jsem věřil, že to v Prostějově zvládneme. S tím bodíkem navíc to v tabulce vypadá líp.

Co se strhlo na hřišti po finálním hvizdu?

Přijeli tam za námi vlakem fanoušci. Bylo jich sice jen asi deset, ale měli buben, takže tam byli cítit. Oslavili jsme to hned s nimi, bylo to příjemné. Potom jsme pokračovali v autobuse, na benzínce doplnili „zásoby“ a završili to doma na hřišti. Byli jsme pěkně rozjetí - slavili jsme podobně jako před rokem, když jsme získali titul v ČFL a postoupili. Záchrana je úspěch, vždyť dvě třetiny z nás pořád chodí do práce... _Hodně lidí tvrdilo, že naše účast ve druhé lize je záležitost jen na rok, dost mě to štvalo. Jsem rád, že jsme těmhle kritikům zavřeli pusu.

Určitě jste moc neprotestovali, když vám dal kouč Jirousek na pondělí tréninkové volno.

To už nám říkal v tom autobuse, že ho budeme mít. Bylo to bujaré - tak abychom v úterý zase dorazili O. K.

V posledním kole máte doma Žižkov, který se vzhledem k výhře 2:0 nad Vlašimí a dalším příznivým výsledkům vrátil do boje o záchranu. Vy naopak máte splněno, ale určitě se budete chtít rozloučit s fanoušky výhrou.

Sám nevím, co od toho čekat. Ale naši fanoušci v Chrudimi si výhru rozhodně zaslouží. V sezoně to s námi neměli jednoduché, kolikrát to byly infarktové zápasy... A my sami bychom chtěli jet na dovolenou s dobrou náladou. A pak se pomalu začít připravovat na novou sezonu. Žižkov ovšem bude hrát „o život“, nebude to snadné utkání.