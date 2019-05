Nervy v závěru. Ovšem tři body chrudimští fotbalisté uhájili

Chrudim je tak dvě kola před koncem ve druhé lize průběžně třináctá s tříbodovým náskokem na první sestupovou příčku.

„Zdramatizovali jsme si to laciným inkasovaným gólem a zase prožili pět minut hrůzy, kde se může stát cokoli... Nemůžeme mít klidný zápas,“ povzdechl si trenér chrudimského MFK Pavel Jirousek. „Ale jsme velmi rádi, že jsme to utkání nakonec zvládli. Výsledek byl nadřazený hře.“

Východočeši přitom odstartovali báječně - už v 5. minutě využil nechtěného ukopnutí spoluhráče Dostálka coby nečekané asistence kapitán Kesner a uklidil míč po zemi do sítě. O něco později forvard Rybička zúročil fantastickou průnikovou přihrávku od Sixty a zvýšil již na 2:0.

Trenéru Vlašimi Erichu Brabcovi se ospalý vstup jeho svěřenců do střetnutí ani trochu nezamlouval.

„Stalo se to už poněkolikáté a byli jsme za to potrestáni. Opět za to mohly nekoncentrovanost a individuální chyby, byť nastoupila jiná sestava než ve středu (domácí porážka 0:3 s Třincem). Dostali jsme oba dva góly, když jsme měli jednoho hráče na ošetření a ostatní, co byli v tu chvíli na hřišti, na to nedokázali zareagovat,“ komentoval to Brabec.

Následně po kombinaci Rybičky se Sixtou prováhal obrovskou šanci Vašulín (a dorážející Rybička trefil z úhlu jen boční síť) a v další tutovce z brejku těsně před přestávkou poslal Rybička míč pouze do tyče, ačkoli diváci už slavili.

„Samozřejmě by to bylo lepší vést větším rozdílem, ale nemůžete si myslet, že proměníte všechno. Už dva góly ze čtyř nejsou špatné. Musíme být na zemi,“ podotkl Jirousek. Vlašim po přestávce zkoušela obehrávat obranný blok Chrudimi, ale dlouho jí to k ničemu nebylo.

Až v 86. minutě vyrazil domácí gólman Mrázek dalekonosnou hlavičku Daa s pomocí břevna jen před sebe a další vlašimský náhradník, Mizerák, z dorážky snížil. Závěr však Chrudim ustála.