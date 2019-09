Fotbalová Zbrojovka hasí potíže, přivedla stopera Šmída

dnes 9:58

Zbrojovka Brno pokračuje v postupné rekonstrukci svého mužstva pro útok na postup do první fotbalové ligy. Po záloze a útoku sáhla v rozehrané sezoně i do obrany a přivedla z Bohemians Praha obránce Michala Šmída. Přichází na hostování do ledna.