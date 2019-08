Brněnští fotbalisté znovu propadli a trenér Šustr hrozí změnami

Zvětšit fotografii Brněnský trenér Pavel Šustr | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 11:14

Velká očekávání ze začátku uplynulého fotbalového víkendu skončila v podání brněnských druholigových klubů velkými rozpaky. Částečně své ambice naplnila jenom Líšeň, která mohla v případě výhry nad Vyšehradem jít do čela tabulky, ale zahozením gólových šancí to odmítla. Pořád ale brala alespoň bod za bezgólovou plichtu. Daleko hůř bylo Zbrojovce Brno při návratu z Prahy, kde bezradným výkonem při prohře 1:2 na Dukle upadla do krize.