Po zemi chce hrát každý, chystá se brněnský kouč Šustr na Duklu

„Nemyslím si, že to bude stěžejní zápas podzimu,“ namítá brněnský trenér Pavel Šustr. „Předpokládám ale, že to bude zápas, v němž oba celky budou chtít hrát pohledný fotbal. Znám trenéra Skuhravého a jeho snahu hrát na míči. Z tohoto pohledu by utkání mohlo být jiné. Předpoklady jsou pro kombinační fotbal. Jenže každý chce hrát po zemi, ne každému se to ale daří,“ přemítá Šustr.

Styl hry, který Šustr od konfrontace s Duklou očekává, si Zbrojovka důkladně vyzkoušela ve středu v MOL Cupu proti 1. HFK Olomouc. Brňané tam branku neustálou kombinací trvale obléhali a dobývali. „Byli jsme jasně lepší, byť domácí nám ze standardek uměli zahrozit. Pro rozehrání některých hráčů to pro nás bylo přínosné,“ říká brněnský trenér.

Na to, že by hladká výhra 3:0 zvedla jeho svěřencům sebevědomí, ale raději příliš nesází. „Nevěřím, že to tak funguje. Pohárový zápas je jiný než ten ligový. Je dobré, že Fousek dal branku, že Sedlák se rozjel. To je dobré v rámci jejich vytížení, ale se sebevědomím to moc nesouvisí,“ pousmál se.

Zbrojovce chybí vykartovaný Juraj Kotula a zraněný Petr Pavlík. Zpět jsou po zranění Peter Štepanovský a Ondřej Pachlopník. Hraje se od 10.15.