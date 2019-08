Habanec vs. Brno. Spoustu věcí bych změnil, vzpomíná kouč na odvolání

Ještě silněji se Habancův odkaz vrací teď, kdy 49letý kouč povede Třinec v sobotu od 10.15 právě proti brněnskému mužstvu.

„Určitě budu svoje mužstvo motivovat,“ chystá se brněnský rodák. Ve Slezsku trénuje poprvé od konce ve Zbrojovce a připouští, že vyhazov v srpnu 2017 nesl těžce.

Jaké emoce ve vás blížící se zápas vyvolává?

V naší branži není nic neobvyklého, aby trenér vedl svoje mužstvo proti soupeři, v jehož týmu dřív působil. Tak je to i se mnou a se Zbrojovkou. Ano, byl jsem tam přes rok, vyvolává to určité napětí, ale jako trenér Třince dělám všechno pro to, abychom v tom zápase byli spokojeni my, a to nejen s výkonem, ale i s výsledkem.

Napětí pozorujete kolem vás, nebo v sobě?

Už jenom to, že mi voláte, o něčem svědčí. Protože když jsme hráli proti Chrudimi, tak jste mi nevolal.

Plánoval atraktivní fotbal, vydržel jen něco přes rok Habanec ve Zbrojovce O brněnského rodáka stálo vedení Zbrojovky velmi silně a za jeho získáním ze Slovácka si šlo. Habanec nastoupil v létě roku 2016 po Václavu Kotalovi, jemuž se povedlo Brno vytáhnout na 6. příčku. Z Německa se vrátil Jan Polák, nový projekt sliboval atraktivní fotbal, mužstvo ale vršilo hlavně remízy a skončilo v lize na 11. místě. Záchranu si zajistilo až dvě kola před koncem. Následovala čtyři kola další sezony a po prohře 0:3 v Olomouci už na Habance čekala skupina rozzuřených fanoušků. Poté vedení klubu trenéra odvolalo. Z 39 zápasů si odnesl 9 výher a shodně 15 remíz a porážek.

Přiznávám, je to tak.

V Brně pořád bydlím, mám tam kamarády a od nich je tady určitý hec. Když pominu tohle sobotní utkání, tak já budu vždycky přát Zbrojovce, aby se co nejdřív vrátila do ligy. Kromě těch dvou zápasů v sezoně, které hraje proti nám; tam nám velí situace to zvládnout na naši stranu. Dostal jsem v Třinci zajímavou práci a rád bych, aby zdárně pokračovala.

Proti Zbrojovce nicméně hrajete v ožehavé době, kdy jí můžete hodně zatopit. Uvědomujete si to?

Uvědomuji si akorát to, že my máme šest bodů ze šesti kol, a to je málo. To, že Zbrojovka párkrát klopýtla, v dlouhodobé soutěži moc neznamená. Tento sobotní zápas bude jedním z mnoha. I když je pravda, že bude končit první čtvrtina soutěže, každý ji chce uzavřít co nejlíp a obě mužstva se budou v sobotu snažit, co to půjde.

Máte brněnské mužstvo stále v oku?

Viděl jsem ho v týdnu v pohárovém zápase v Petřkovicích. Vždycky se zabývám posledními několika zápasy svého soupeře.

Zamlouvalo se vám?

Řekl bych, že odehráli velmi dobré pasáže. Pohárové zápasy jsou ošidné, překvapení se dějí. Nepostoupila Příbram, nepostoupilo Ústí nad Labem... Zbrojovka postoupila, i když to bylo po divokém výsledku. Zvládla to a postupuje.

Jaký je momentálně váš vztah k brněnskému fotbalu? Býváte k vidění pravidelně na tribuně v Líšni, je to určitá součást relaxu?

To je hodně pracovní. Většinou pak mančaft, který v Líšni vidím, brzo máme i my. Takže když půjdu v sobotu odpoledne do Líšně na Žižkov, tak mám co sledovat, protože za tři týdny ho máme taky. Stejně to bylo se sledováním Varnsdorfu v 1. kole. To, že se v Líšni díky panu (předsedovi) Hladišovi a trenéru Machálkovi něco takového vybudovalo, za to jim patří klobouk dolů. Vstup mají nadmíru zdatný.

Zbrojovku této doby vidíte jak?

Je to skoro dva roky, co tam nepůsobím, neznám vnitřní strategie ani koncepci. Nevím, jestli jsem já ten správný, kdo by ke Zbrojovce měl mluvit. Před sezonou řekli, že se hraje jednoznačně o postup, asi se tam chtějí prezentovat. Že nevyšel začátek, nic neznamená.

Trenér Svatopluk Habanec (v bílé košili) během duelu Brna se Spartou

Udělal jste si v sobě za Zbrojovkou tlustou čáru?

Vždycky jí budu fandit, sleduji ji. Působil jsem tam jako hráč i jako trenér, je to můj srdeční klub. Kromě těch dvou zápasů, jak jsem už řekl.

Hořkost z předčasného konce je pryč?

Majitel klubu má právo takové rozhodnutí udělat. Měl své rádce a to udělalo svoje. Bohužel se to tak stalo, vrátit se to nedá a v tu dobu mě to mrzelo hodně. I díky tomu, že mám novou práci, je to teď už pryč.

Analyzoval jste si, proč jste v Brně na rozdíl od předchozích angažmá nebyl úspěšný?

Hodně jsem si to analyzoval a spoustu věcí bych změnil. Nezměním ale to, že ačkoliv jsem byl ubezpečovaný o dlouhodobém výhledu, protože s tím mě jako trenéra brali, tak právě tohle se nestalo.

Co například byste udělal jinak?

Těch věcí je opravdu dost. Tou nejzákladnější překážkou asi bylo, že jsem v klubu neměl profesionální oponenturu.

Šéf klubu Václav Bartoněk netvoří nějak široká manažerská oddělení nebo pracovní skupiny. Jak jste ale mohl mít oponenturu, když jste ve své době byl i sportovním ředitelem?

Byl, to je pravda, přesto se dala najít spousta dalších lidí, kteří byli ne dost profesionální v oboru fotbal, a přesto se k fotbalu vyjadřovali. Tohle prostředí sahalo právě až k majiteli.

Budete konkrétní?

Hrozně bych si přál porazit Zbrojovku, abych vám to v pondělí mohl říct.

Chystáte se třinecké mužstvo proti Brnu speciálně motivovat?

Nějaká motivace z mé strany, ale i od Davida Gáče, který v Brně hrál, určitě bude.