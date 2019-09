Žádnou paniku. Navzdory trápení Brno podrží trenéra Šustra i v pauze

I do reprezentační přestávky ji tedy povede Pavel Šustr, přestože od minulého týdne ve fotbalovém prostředí kolovaly zvěsti o jeho možném odvolání. Klub to oficiálně nepotvrdil, podle informací MF DNES ale trenérovi ponechává důvěru a sází na jeho schopnost tým vyburcovat tak, jak to dokázal během výborně odehraného jara.



„Já dělám všechno pro to, abychom to zvládli, ale kdybych cítil, že tým nefunguje, jak je třeba, a už nejsem schopný to změnit, tak sám nabídnu rezignaci. Nebudu se tu držet zuby nehty, to v žádném případě,“ uvedl trenér Šustr v otevřeném rozhovoru před dvěma týdny.

Od té doby má Zbrojovka dobrou bilanci druholigové výhry nad Vítkovicemi, postupu v poháru přes Petřkovice a remízy z venkovního zápasu s Třincem.

Přes bodový zisk však Šustr sám nebyl s obrazem hry v Třinci spokojen. Znovu mu vadila bojácnost hráčů, což je jev provázející velkou část zápasů Zbrojovky v podzimní části. „Výkon jsme nepředvedli takřka žádný,“ pronesl.

Na první týden reprezentační přestávky naplánoval mužstvu tvrdé tréninky. O tom, nakolik pevná jeho pozice je, se včera už odmítl bavit.

„Spekulacemi se nezabývám,“ vysvětlil, proč nechce svoje setrvání komentovat. Ani zástupci vedení klubu se neměli k oficiálnímu vyjádření, z jejich postupu je nicméně patrné, že se rozhodli pro jiný postup než před rokem, kdy byla Zbrojovka v obdobné situaci. Po 6. kole hleděla na první příčku z osmibodového odstupu, což vyvolalo odchod trenéra Romana Pivarníka.

Letos jsou reakcí na nepovedený začátek soutěže sankce vůči hráčům. Po 2. kole padly pokuty, po 6. kole byla trojice Ondřej Vintr, Robert Bartolomeu a Ondřej Sukup přeřazena do divizního béčka. S tím, že si mohou vybojovat návrat zpět do áčka.

„Je na každém hráči, jak situaci přijme a jak nám následně ukáže, kam patří,“ řekl trenér.

Brněnské derby mezi Zbrojovkou a Líšní se hraje příští sobotu v Králově Poli od 13 hodin před kamerami ČT sport a vstupenky jsou už v prodeji.