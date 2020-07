Obránce Šmíd se po třinácti letech vrací do Slavie. Bude pomáhat mladým v béčku

Úřadující mistři o angažování třiatřicetiletého stopera informovali na svém webu

„Vracím se po dlouhé době, ze Slavie jsem odešel v roce 2007. Těším se hodně, je to zase něco jiného, ale život plyne. Nejde hrát ligu do padesáti. Nabídka od Slavie byla vynikající. Dlouho jsem se nad ní nerozmýšlel. Šlo spíše o to, zda se kluby dohodnou,“ uvedl Šmíd.

V nedávno skončené sezoně za „Klokany“ odehrál pouze osm ligových zápasů. „O změně jsem uvažoval už déle, navíc po pauze vynucené epidemií jsem vypadl ze sestavy. Na Bohemce už jsem cítil, že bych to měl těžké. Byl jsem rozhodnutý rychle,“ přiznal zkušený obránce.

„Přicházím, abych pomohl s rozvojem mladých šikovných hráčů, kterých je ve Slavii nespočet. Sám jsem to za rezervu Bohemky v letní lize pocítil. Já už nemám žádné osobní cíle, moje role je hlavně předat zkušenosti mladým hráčům tak, aby pro ně byl přechod do ligy co nejjednodušší. Kdyby se podařilo postoupit do druhé ligy, tak by to bylo fajn,“ doplnil Šmíd.

V rezervě Slavie se znovu sejde s dlouholetým kamarádem a spoluhráčem Michalem Švecem. „Známe se asi od sedmi let. Nějaký čas jsme spolu trávili, on se pak ale rychle prosadil do A-týmu, pak jsme se zase setkali v Bohemians. Na naši spolupráci se těším,“ řekl Šmíd, který v nejvyšší soutěži za Bohemians, Duklu a České Budějovice odehrál 175 utkání a vstřelil devět gólů.