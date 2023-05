Postup a konec. Papadopulos se loučí i kvůli zdraví: Nechci se úplně odrovnat

„Postup byl náš cíl, a i když cesta k němu nebyla vůbec lehká, došli jsme k němu jako tým. Od zimy jsme udělali kus práce. Máme nejvíc bodů, doma jsme prohráli jen jednou. Jsem rád, že liga bude příští sezonu zase v Karviné.“

Byť už bez Michala Papadopulose na hřišti.

Proti Třinci vběhl na trávník v 56. minutě. A těsně před koncem zase střídal. Bylo to symbolické: osmatřicetiletý útočník končil kariéru, takže mu diváci ve stoje aplaudovali a spoluhráči vytvořili špalír.

„Byli jsme domluveni, že pokud dáme gól, tak mu uděláme takovou rozlučku,“ řekl karvinský trenér Tomáš Hejdušek. „Být to ale pořád nula nula, nestřídali bychom ho. Je mi moc líto, že ho už neuvidíme v první lize. Je to osobnost.“

Papadopulos podotkl, že takovou rozlučku nečekal. „Byl jsem dojatý,“ přiznal. Odmítl, že by se nechal přemluvit, aby ještě pomohl v nejvyšší domácí lize. „Zdraví mi to už nedovolí. Hlavní je, že končím vítězně a postupem.“

Jaká byla sezona z vašeho pohledu?

Těžká, protože jsem se trápil se zraněními a hlavně koleno mě zlobilo nějakou dobu. Ale svého rozhodnutí, že budu po loňském sestupu pokračovat, nelituji. Přece jen je lepší končit postupem než pádem z ligy.

Takže o konci kariéry už máte jasno?

Stoprocentně. Zdravotní stav mi nedovolí hrát na nejvyšší úrovni. A už si na ligu ani nevěřím, to koleno není dobré. Nemá cenu něco pokoušet, mám rodinu, mám děti a chci se jim věnovat, chci s nimi lyžovat, než abych se úplně odrovnal.

Opravdu vás nikdo nepřemluví?

Ne. Je to definitivní. Amatérsky si samozřejmě rád půjdu zahrát, fotbal je moje vášeň, celoživotní láska, ale profesionálně končím.

Tudíž to vaše střídání v závěru, ta ulička od spoluhráčů byla taková symbolika?

Jo, byla. Jsem týmu za to vděčný. Hodně mě to potěšilo. Kluci věděli, že je to můj poslední zápas. Jsem rád, že končím výhrou. Musím poděkovat Danovi Bartlovi, že zápas rozhodl. Je to můj nejlepší kámoš z týmu, takže mi dal krásný dárek.

I vy jste nebezpečně vystřelil z otočky...

Byla by to hezká tečka, ale zase člověk nemůže chtít všechno... Jsem šťastný, jak to dopadlo. V sezoně jsem toho moc neodehrál. Absolutorium si zaslouží kluci a jsem rád, že jsem jim nějakým způsobem mohl pomoct, i když možná ne tolik, jak jsem předpokládal.

Podzim Karviné moc nevyšel. Věřil jste, že nakonec na přímý postup dosáhnete?

Víra byla. Věděli jsme, že jarní část ligy začínáme doma s Příbramí, naším konkurente. A v zimě byla dlouhá pauza. K tomu se tým od loňského léta, kdy jsme sestoupili, tvořil skoro od začátku. Asi jsme potřebovali nějaký čas, aby si vše sedlo.

Hráčskou kariéru končíte. O tom, že byste v klubu pokračoval v jiné funkci, jste se už s šéfy bavil?

Zatím ne. Je to čerstvé, vůbec jsme to neřešili. Nechal bych to nějaký týden uležet a uvidíme.