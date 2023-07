Fábregasův první gratulant i parťák z pokoje. Vzpomněl by si, věří Papadopulos

„Dobře, ale už je to dvacet let, takže po mně nemůžete chtít detaily,“ zareaguje Papadopulos se smíchem do telefonu na prosbu, aby na staré časy zavzpomínal.

Hodí se to, protože Španěl Fábregas o víkendu v šestatřiceti letech bohatou fotbalovou kapitolu definitivně uzavřel.

S titulem mistra světa i Evropy, s trofejí pro vítěze anglické a španělské ligy. Z Arsenalu, kde dělal od jedenadvaceti let kapitána, odešel do Barcelony, pak hrál ještě v Chelsea, Monaku a naposledy také v italském druholigovém Comu, kde bude prozatím pokračovat jako trenér mládeže.