Papadopulosovi nová role sedí. Někdejší útočník vychovává své nástupce

Načež ukončil kariéru.

Leč z klubu neodešel. Od této sezony v něm trénuje útočníky.

„Byla by škoda o Michala přijít,“ řekl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Je to fantastický člověk, má pozitivní vliv na kabinu. K tomu jsme se v klubu už delší dobu bavili, že by bylo fajn mít speciální trenéry i pro obránce a útočníky. Když přišla ta šance, že by to mohl dělat Michal, neváhali jsme a začali spolupráci.“

Papadopulos, který s vrcholovým fotbalem začínal v Baníku, s nímž v roce 2005 vyhrál Český pohár, byl jako osmnáctiletý mladík na zkoušce v londýnském Arsenalu. Prošel nejvyššími soutěžemi v Německu, Rusku a Polsku, kde s Piastem Gliwice v roce 2019 získal titul. Byl v reprezentaci do 21 let a odehrál šest utkání i za národní mužstvo dospělých.

„Bylo to náhle,“ řekl ke svému přerodu. „Trenér mě poprosil, jestli bych to vzal. Několik dnů jsem chtěl na rozmyšlenou a pak jsem kývnul. Není to každodenní práce, jsem s hráči dvakrát třikrát týdně. V tom je to pro mě ideální.“

Těší ho, že je pořád v kabině s někdejšími spoluhráči. „Přišlo mi to zajímavé. Baví mě to.“

Vlk upozornil, že kdo jiný než Papadopulos se svými zkušenostmi by měl mít tu nejlepší kvalifikaci pro takovou práci. „K tomu umí řeči, takže výborně komunikuje i s cizinci. Ostatně to dělal už jako hráč. Mít někoho takového v mužstvu je jedna ze základních cest, aby se mladí fotbalisté zlepšovali a rostli,“ pochvaluje si Lubomír Vlk.

„Do Michalova tréninku se může zapojit, kdo chce, nemusí to být jen útočníci, ale pro ně, hlavně pro ty mladé, to je určitě super. Je to o zakončení, jde o něco nového,“ řekl záložník Lukáš Budínský, který v Karviné po Papadopulosovi převzal funkci kapitána. „Kluci mají třeba jiné myšlení než Michal, který jim může ukázat, jak kterou situaci řešit.“

Osmatřicetiletý Michal Papadopulos potvrdil, že na jeho trénink může přijít kdokoliv z týmu. „Ale máme to rozvrhnuté tak, že úterky a středy mám dvacet minut jenom s útočníky,“ podotkl. „Beru je stranou a snažím se s nimi pilovat střelbu, jako by to bylo v zápase.“

Karvinští do ligy vstoupili domácí výhrou nad Zlínem 4:1 a prohrou v Olomouci 1:3. V sobotu od 15.00 přivítají Mladou Boleslav.

Z útočníků, které má tým na soupisce – Adeleke Akinyemi, Martin Doležal, Lucky Ezeh, Matej Franko a Hélio Silva řečený Papalelé, se zatím trefil jen Papalelé, jehož zástupci klubu řadí spíše k záložníkům.

„I útočníci budou dávat góly,“ věří Papadopulos a upozornil, že ve střelecky povedeném duelu se Zlínem se Karvinští dvakrát prosadili ze standardních situací.

Sám už hrát nechce?

Hovořilo se o tom, že posílí ambiciózní tým TJ Řepiště, který postoupil do divize...

„Řepiště si na mě vzalo nějaká práva, ale momentálně neuvažuji, že bych hrál. Naplňuje mě ta práce s útočníky a kopačky si zatím obuji, jen když nastoupím za starou gardu,“ usmál se.

V kondici se ale udržuje pořád.

„Hraju tenis, chodím běhat, takže fyzicky se cítím dobře a to je důležité. Koleno mě nebolí, což je i důvod, proč už nechci nikde hrát. Aby se to nezhoršilo,“ připomněl zranění, které ho dlouho trápilo.

