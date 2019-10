Zoubele je znovu mimo hru. Po kotníku ho trápí rameno

„Lukáš se postupně zapojuje do tréninku. Ale zatím nelze očekávat, že by byl připraven,“ vzkázal asistent trenéra jihlavského týmu Josef Mucha.

„Tahle půlka sezony je docela smolná,“ lituje třiatřicetiletý středopolař. „Po dvou kolech jsem si zranil kotník. A když jsem ho vyléčil, od zápasu s Brnem mám zase nějaké potíže s ramenem.“

Zkušený hráč, který patří k pilířům jihlavského týmu, derby se Zbrojovkou dohrál. Ale... „Už jsem cítil velkou bolest,“ prozradil.

K nepříjemnému zranění přitom došlo zhruba patnáct minut před koncem. „Furt jsem si říkal, že když jsem to dohrál, bude to v pohodě. Dva, tři dny jsem si nechal klid. A pak jsem to šel zkusit na trénink,“ popisuje. „Ale tam to nešlo.“

Nezbylo než vyhledat lékaře. „Musel jsem na rezonanci. A teď čekáme, co nám poví,“ neznal v tomto týdnu odpověď na to, kdy se bude moct vrátit na hřiště.

Zranění je o to nepříjemnější, že kvůli němu musel vynechat pohárové utkání se Spartou. „Určitě to mrzí. Protože nevíte, kolikrát si ještě proti Spartě zahrajete,“ smutní. „Navíc to bylo na domácí půdě, přišli lidi, byl to pěkný zápas.“ Jihlava, které přímo na tribuně fandil i Zoubele, se proti Spartě vytáhla. Favorizovaného soupeře trápila v některých pasážích zápasu i jasně přehrávala.

„Kluci hráli fantasticky,“ ocenil Zoubele snahu spoluhráčů. „Škoda, že v poslední minutě Momo (Mohamed Tijani – pozn. red.) nevyrovnal na 2:2. Ale i tak s námi Sparta měla veliké problémy.“

A spoluhráče v neděli osobně podpořil i na Žižkově. „Kdybychom jeli někam tři hodiny, tak bych se díval třeba na Onlajnech. Ale do Prahy jsem jel,“ vysvětluje s úsměvem.

Konečnou remízu 1:1 vnímá pozitivně. „Hřiště bylo hodně špatné, všichni klouzali. A musím sportovně říct, že Žižkov si s tím poradil trošku lépe,“ popisuje. „Do šedesáté minuty měli více ze hry, dali gól na 1:0. Ale poté jim došly síly, my jsme trošku přeskupili sestavu a posledních třicet minut jsme byli lepší. Takže bod byl zasloužený.“

Potvrdila se tak špatná bilance FC Vysočina ve venkovních duelech: z pěti pokusů dokázala Jihlava urvat jen jednu výhru a dvě remízy.

„Ale bod ze Žižkova je dobrý, tam se každému bude hrát těžce,“ myslí si Zoubele. „Hlavní je, abychom vyhráli v pátek se Sokolovem. To bude důležité.“

Cíl pro zápas je jasný: zpevnit obranu. „Musíme začít u hry zezadu. V poslední době dostáváme dost gólů,“ uvědomuje si Zoubele. „Na to se musíme zaměřit. Protože do útoku jsme silní, nějaké šance si vždy vytvoříme,“ věří. „I když nevstřelíme gól na začátku, nic se neděje. Musíme být trpěliví, určitě se prosadíme.“