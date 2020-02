Zoubele: Trenér už kluky nabádal, že do mě musí vrážet

„Mám to tak v sobě. Na sebe jsem hodně přísný a podobně se snažím být perfekcionalista i na ostatní. Ve všech cvičeních, trénincích, při zápasech,“ prozrazuje čtyřiatřicetiletý fotbalista FC Vysočina.

„Kluci se mi už i smějí a říkají, že jsme snad v týmu dva. V kabině jsem samá legrácka, ale pak jsem hrozně soutěživý. Chci vyhrávat, a když někdo něco odflákne, tak zvýším hlas,“ popisuje.

Spoluhráči však jeho občasné výbuchy berou. „Vědí, že je mám všechny rád,“ usmívá se Zoubele. „Navíc, někdo takový v týmu musí být. Kdyby tam nikdo přísnější nebyl, bylo by to taky špatně.“

Vysočina shání útočníka, zajímá ji Arroyo a Kolář Ještě týden mohou fotbalové kluby v České republice upravovat své hráčské kádry. Druholigová Jihlava před koncem přestupového období, které vyprší 22. února, hledá možnosti posílení útoku. Zajímá se o Ekvádorce Luise Arroya z Třince, jehož v zimě testovala prvoligová Olomouc. A v hledáčku se ocitl i Jakub Kolář se Zlína. „Uvažujeme také o jednom hráči ze slovinské ligy,“ uvedl ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

V aktuální zimní přípravě to občas vypadalo, že se spoluhráči Zoubelemu až vyhýbají. Při týmových hrách si udržovali dostatečný odstup. „Měli do mě zákaz vrážet,“ vysvětluje Zoubele. „Tak všichni běhali dva metry ode mě. Připadal jsem si v tu chvíli hrozně dobrej.“

Důvod byl prostý. Zkušený středopolař se dostával dohromady po lékařském zákroku. „Po zápase s Brnem jsem si přetrhl vazy v rameni, takže před posledním podzimním kolem jsem si odskočil na operaci,“ líčí Zoubele, u něhož si následná rekonvalescence vybrala tříměsíční zápasovou pauzu.

„I když je to stále trochu složitější, musím to hodně rozcvičovat, rameno je zatuhlé, s klukama už měsíc trénuji. Běhat můžu bez problémů, to jsem zvládl úplně všechno,“ těší ho. „A teď už trenér kluky nabádal, že do mě musí vrážet. Aby si rameno zvyklo.“

Už se těší do zápasu

První zápasový test čeká Zoubeleho dnes, kdy se v přípravě Jihlava představí na hřišti třetiligového Vyškova. „Konečně naskočím do zápasu, už se těším, až zase klukům pomůžu,“ tvrdí Zoubele. „Doufám, že se to bude zlepšovat.“

Času na plné uzdravení je ještě dost, úvodní ligový duel Jihlava sehraje až 6. března s Třincem.

Do té doby může tým kouče Radima Kučery vypilovat i nové rozestavení, které v zimní přípravě zkouší. „Venku jsme na podzim moc nebodovali, tak se přemýšlelo, že zkusíme nový systém,“ nechá Zoubele nahlédnout to týmové taktiky.

„První zápasy to s rozestavením 5–4–1 trošku drhlo, než si každý zvykl, kam má běhat,“ všiml si. „Ale myslím, že si to sedne,“ dodává optimisticky.