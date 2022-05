Šlapák či zářez? Líšeň ztratila v Příbrami bod po kontroverzním verdiktu

Vyhrát si Líšeň proti Příbrami nezasloužila. Naopak celý zápas tahal menší brněnský klub za kratší konec, přesto se jí podařilo soupeře držet a v první minutě nastavení také zasadit úder, jenž by znamenal alespoň cenný bod. Centr z volného kopu poslal Jaroslav Málek do vápna přesně pro Marka Matochu, který míč hlavou sklepl do cesty Jeřábkovi, který ještě špičkou nohy usměrnil míč za záda bezmocného Václava Smrkovského. Jenže se neozval hvizd, odkazující na středový kruh, Jana Adámková foukla do píšťalky kvůli faulu.