Fotbalisté Líšně prohráli v Příbrami a zkomplikovali si boj o baráž

Líšeň v Příbrami dokázala ještě v úvodní půlhodině odpovědět na vedoucí gól domácích z druhé minuty, na branku Gembického po hodině hry už ale nezareagovala. V nastavení sice brněnský celek dostal míč do sítě, ale sudí Adámková odpískala útočný faul a trefu neuznala.

Líšeň po dvou výhrách za sebou nebodovala a dvě kola před koncem soutěže ztrácí dva body na druhou Vlašim a bod na třetí Opavu. Přímo do první ligy postoupí jen vítěz, jímž se už v minulém týdnu stala Zbrojovka Brno. Mužstva na druhém a třetím místě čeká baráž. Pokud by se na druhé nebo třetí příčce umístilo sparťanské „béčko“, které je aktuálně páté, baráž by nehrálo kvůli tomu, že Letenští mají mezi elitou A-tým.

Definitivu záchrany získal Vyškov. Nováček soutěže v domácím drnovickém azylu udolal Jihlavu 2:1 gólem Štěpánka z 84. minuty po chybě brankáře. Jistotu udržení získala také Chrudim, která zvítězila na hřišti předposledního Ústí nad Labem 3:0. Všechny góly padly až po změně stran. Severočeši jsou blízko sestupu, na čtrnáctý Třinec ztrácejí dvě kola před koncem pět bodů. Soutěž už jistě opustí poslední Žižkov.

2. liga KLUB Z V R P S B 1. Brno 27 21 2 4 56:24 65 2. Vlašim 28 15 4 9 57:37 49 3. Opava 28 13 9 6 44:30 48 4. Líšeň 28 13 8 7 43:30 47 5. Sparta B 28 13 6 9 48:34 45 6. Varnsdorf 27 11 5 11 41:35 38 7. Jihlava 28 10 8 10 27:33 38 8. Dukla Praha 27 10 7 10 37:37 37 9. Táborsko 27 9 9 9 31:31 36 10. Příbram 28 9 8 11 35:45 35 11. Vyškov 28 9 7 12 42:42 34 12. Chrudim 28 8 10 10 27:32 34 13. Prostějov 27 10 3 14 27:43 33 14. Třinec 28 8 6 14 35:51 30 15. Ústí nad Labem 28 5 10 13 23:45 25 16. Žižkov 27 2 8 17 25:49 14

MFK Vyškov : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 2:1 (1:1) Góly:

1. Kanakimana

84. F. Štěpánek Góly:

13. Selnar Sestavy:

Kinský – Harušťák, F. Štěpánek, Srubek (46. Ilko), Němeček – Lahodný, Cabadaj (46. Moučka) – Kanakimana, Dan Jambor (62. M. Sedlák), Klesa (C) (71. Lacík) – O. Vintr (62. Macej). Sestavy:

Jágrik – T. Svoboda, T. Vlček, Krčík, Křišťál – Lacko (C) – Selnar (85. Vítek II), Křivánek (75. Fila), Tureček (85. Vedral), Peřina (60. Shudeiwa) – Tall (60. Zoubele). Náhradníci:

Spurný – Ackroyd. Náhradníci:

Vejmola – Musil. Žluté karty:

89. Lahodný Žluté karty:

72. T. Vlček Rozhodčí: Starý – Machač, Slavíček Počet diváků: 462

1.FK Příbram : SK Líšeň 2019 2:1 (1:1) Góly:

2. Vilotić

61. Gembický Góly:

26. Černín Sestavy:

Smrkovský – Halinský, Fišl, Vilotić, Pilík (87. Vokřínek) – Wágner, Petrák, M. Čermák (81. Vávra), Kvída (86. Hájek) – Gembický (76. D. Procházka), Novotný (76. Antwi). Sestavy:

Veselý – Otrísal, M. Jeřábek, Toutou Mpondo (68. Zikl), Matocha – Ulbrich (84. Minařík), Šumbera, Málek, Lutonský – Černín, Pašek (C). Náhradníci:

Melichar – Schindler. Náhradníci:

Marek – Bednář, Krška, Chládek, O. Ševčík. Žluté karty:

39. Wágner Žluté karty:

21. Málek Rozhodčí: Jana Adámková. Asistenti: Lucie Ratajová, Jaroslav Poživil