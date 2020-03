Jak karanténa učí fotbalisty trénovat v sólo režimu

Fenomen, nejpopulárnější sportovní odvětví. A jak se zdá podle aktuálního vývoje, také nejodolnější.

Fotbal totiž zatím sezonu neukončil.

Vyčkává. Ve střehu musí zůstávat profesionální kluby z nejvyšší soutěže i hráči těch nejnižších pralesních lig.

„Co se týká okresních soutěží, jsem dost skeptický,“ připouští obavy o sezonu bývalý prvoligový obránce Petr Pavlík, který jako hráč stále kope za Nebovidy, ve druhé nejnižší třídě na Kolínsku. „Od krajského přeboru nahoru se podle mě dohrávat určitě bude, hráči za to dostávají i nějaké odměny a není takový problém stihnout třeba dva zápasy za týden. Ale nedovedu si představit, že by něco takového zvládali chlapi z okresu. Jak časově, tak fyzicky,“ vyjádřil se Petr Pavlík.

Sezonu má rozehranou nejen jako hráč, ale i jako trenér. Ve čtvrté nejvyšší soutěži vede Kolín. Na divizní úrovni už se k fotbalu přistupuje přece jen zodpovědněji, takže realizační tým zadal hráčům různá cvičení, která každý podle svých možností individuálně plní.

21 dnů už se nehrají krajské fotbalové soutěže

„Ale že bychom je hlídali přes GPS, jako tomu je v první lize, na to nemáme prostředky. Každý má své svědomí, sezona ještě odpískaná není. Takže až se zase začne hrát, poznám, kdo poctivě pracoval, a kdo na to kašlal,“ řekl Pavlík.

Konkrétní informace o osudu rozehraného ročníku zatím nemá.

„Nerad bych do světa pouštěl nějaké kachny. Zatím zůstáváme při tom, že se divize minimálně v nějakém provizorním řešení bude dohrávat. Myslím si, že v nejbližších dnech či týdnech se vše rozhodne,“ očekává někdejší hráč Brna či Jablonce.

Mezi okresní úrovní a čtyřmi nejvyššími republikovými ligami jsou v posloupnosti soutěže řízené krajskými svazy. Středočeský jich v seniorské kategorii organizuje osm, od přeboru přes dvě skupiny 1. A třídy po pět oddělení 1. B tříd. „I samotné kluby o dohrání sezony stojí. Lidé fotbal milují, jen musíme počkat, až nám situace dovolí zase začít,“ vyjádřil se na svazových stránkách šéf středočeského fotbalu Miroslav Liba, bývalý elitní rozhodčí. „Mnohem důležitější je ale to, jak celá naše země zvládne současné těžké období. Věřím, že se to povede.“

Profesionální kluby šetří

Třeba v krajském přeboru bylo na jaře odehráno pouze jediné kolo. Dnes je to už 21 dnů, co se naposledy napnula síť. Aby byla tabulka kompletní, musel by ještě každý z týmů stihnout vybojovat čtrnáct zápasů.

20%. O tolik sníží mzdy fotbalová Mladá Boleslav

Ještě složitější situace je však nahoře. V první lize se točí velké peníze, jde o titul, sestup či proniknutí do pohárové Evropy. Profesionální kluby nyní přicházejí o příjmy a jsou nuceny šetřit. Mladá Boleslav se proto domluvila s fotbalisty na snížení mzdy o dvacet procent. Opatření je platné na šest měsíců.

„Stalo se tak po vzájemné dohodě, na jejímž znění se shodli prezident klubu Josef Dufek, trenér mužstva Jozef Weber a kapitán prvoligového týmu Marek Matějovský,“ vysvětlil pro média mluvčí boleslavského klubu Jiří Koros.

K úpravě platů zatím nesáhla Příbram, druhý ze středočeských celků v nejvyšší soutěži. I její fotbalisté se připravují individuálně, povely jim elektronicky zasílá nový kouč Pavel Horváth.

„Při každém předepsaném tréninku naběhám přibližně osm kilometrů,“ pochlubil se příbramský obránce Jaroslav Tregler. „Fanouškům bych vzkázal, ať se opatrují.“

Sejdou se brzy na stadionu?