Trénuj podle Nezmara a Guľy. Amatéři se mohou udržovat jako profíci

Z původně lokálního nápadu se díky velkému ohlasu stala celorepubliková záležitost. Videa s cviky a tréninky poskytli pro YouTube kanál projektu například také Radim Řezník, Jan Nezmar a Pavel Zavadil.

„Řekli jsme si, že by nebylo špatné oslovit osobnosti, aby ukázaly jak trénovat. Protože teď jsou na tom všichni profesionálové i hráči z nejnižších úrovní stejně. Nakonec to trochu přerostlo a museli jsme udělat stránky, profil na youtube, kam každý den dáváme cviky nějakých osobností. Ale jsou to příjemné starosti,“ řekl ČTK předseda kladenského svazu Petr Blažej.

„Začali jsme Pavlem Zavadilem z Opavy, skvěle se k tomu postavila Slavia a Honza Nezmar nám dal k dispozici tréninky, které dostali hráči na doma. Video natočil i pan (trenér Slavie Jindřich) Trpišovský,“ přidal Blažej. „Přispěli pan Guľa s Radimem Řezníkem, domluveni jsme s Českými Budějovicemi, Hradcem,“ přidal.

Zvlášní tréninkový program XPS pak zpřístupnila pro hráče nejnižších soutěží také Fotbalová asociace České republiky (FAČR).

Ta poskytuje klubům tréninkový systém už delší dobu, ale nyní jim dočasně umožnila využívat i placenou verzi, kterou dosud mělo jen pár profesionálních klubů. V aplikaci je možné připravovat a sledovat individuální tréninky jak fotbalové, tak kondiční.

Bezplatnou verzi využívalo zhruba 800 klubů, po uvolnění profesionální verze o její využití zažádalo 80 týmů. „Cílem je, abychom i v omezených podmínkách, kdy je řada klubů v karanténě, oddílům dodali nějaké metodické materiály, které v této situaci můžou využít,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík na webu asociace.