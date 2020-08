Na úvod derby s Varnsdorfem. Proč neříct, že chceme postup? hlásí šéf Ústí

„Máme nové mladé pušky a věřím, že všichni tři se poperou o šanci. Doufám, že nebudeme mít jednoho, ale víc střelců,“ přeje si exreprezentant Jarošík, nástupce Aleše Křečka.



Matějka dal 16 branek, Dramé 10, Bassey 5. Mladíci si vystříleli ligová angažmá, nahradili je jiní zelenáči, Vasil Kušej z Drážďan, Vojtěch Šilhan ze Slavie a čerstvě Matěj Koubek z Bohemians. „Byl o něj ve druhé lize velký zájem, my ho sledovali už v zimě. V Bohemce byl na hraně áčka,“ tvrdí ústecký sportovní šéf Petr Heidenreich.

V kádru nezůstal žádný z cizinců, ani testovaný Estonec Anton Krutogolov. „Bohužel se zranil, možná se k tomu vrátíme v zimě,“ dumá Heidenreich. „Že tu nejsou cizinci, je náhoda. Sportovně i ekonomicky jsou pro nás zajímaví, tahle cesta je pro český fotbal nezbytná.“

Rozpočet Ústí zeštíhlil, ale prodej Dramého do Zlína pomohl. „Financování máme zabezpečené bez potíží do konce podzimu, ani pak by to nemělo být špatné,“ uklidňuje ředitel klubu Václav Kožíšek.

Nemá malé cíle: „Chceme atakovat horní příčky, to by mohlo pomoct se sháněním sponzorů. Nevím, jestli je troufalé říct, že chceme postoupit. Ale nemůžeme do toho jít s tím, že se chceme jen zachránit nebo skončit do 5. místa.“

Jarošík a téma postup? „Jsem rád, že si vedení dává vysoké cíle. Ale odešlo plno hráčů ze základní sestavy. Mladí jsou hladoví, přesto to bude o trpělivosti nás trenérů i fanoušků. Našemu kádru věřím!“