Trenér Jarošík musí hledat střelce. Fotbalistům Ústí mizí 35 gólů

„Jsem rád, že Arma dává šanci mladým. A je jen na nich, kdo se chytí, kdo bude makat, kdo bude poctivý a ukáže nám, že tady chce být,“ vzkázal hráčům Jarošík v areálu na Klíši. Potom se svými asistenty, kondičním trenérem Panajotisem Kucalasem a koučem brankářů Patrikem Kolářem, zahájil letní dril.



Trenérský třesk je nejviditelnější, ale i ten v kádru je zásadní. Šestnáctigólový Lukáš Matějka je zpátky v Plzni, která si ho stáhla, desetibrankový Youba Drame na odchodu do 1. ligy, pětigólový Fortune Bassey už trénuje v Českých Budějovicích a tříbrankový Daniel Richter je na testech na Žižkově. Suma sumárum, Ústí v nich ztrácí 34 gólů (s Valentou 35), přičemž v uplynulé sezoně 2. ligy jich nastřílelo 46.

Drame ještě dostal třídenní volno na odpočinek, ale možná se už ani hlásit nebude. „Máme na něj několik nabídek z ligových klubů, řeším to dnes a denně od rána do večera. Blížíme se do finále a s největší pravděpodobností odejde,“ řekl sportovní manažer klubu Petr Heidenreich o talentovaném Francouzi. „Bavíme se o přestupu v řádech milionů korun, ale nechci to zakřiknout. Možná je ve hře zajímavé hostování s opcí v dobré výši.“

Testovaný estonský hráč Anton Krutogolov. Testovaný chorvatský hráč Luka Mikor.

Ústí pod velením majitele Jiřího Hory najelo na úsporný režim a prodej hráčů je jednou z důležitých položek rozpočtu. Zvlášť v nejisté době koronavirové. „Pereme se s tím. Pracujeme se skromným rozpočtem a je důležité, aby byl vyrovnaný, abychom nevytvářeli dluhy a správně hospodařili. Musíme se pohybovat v algoritmu, že utratíme jen to, na co vidíme,“ tvrdí Heidenreich.



A vysvětlil hráčské ztráty, mezi které patří i stoper Jiří Pimpara a záložník Matěj Valenta; toho Slavia převelela do Českých Budějovic.



„Valentovi, Matějkovi i Basseyovi skončilo hostování. Plány jejich klubů a manažerů byly jiné než naše. A je to logické, protože Ústí jim pomohlo dostat se asi už na ligovou úroveň. Že jde Matějka do přípravy s Viktorkou, je i pro nás velká odměna. Jsem rád, že jsme se na jeho vývoji mohli podílet. Věřím, že zase najdeme takového hráče, třeba už dneska sedí v kabině,“ představuje si Heidenreich. Nigerijec Bassey hostoval z Eagle Wings. „Měli jsme předkupní právo, po podzimních výkonech bychom ho využili, ale po jarních ne. Nesplnil, co jsme očekávali.“

Pimparovi a Richterovi vypršely smlouvy a na nových se s klubem nedohodli. „Je potřeba jim říct díky. Ani u jednoho jsme se neshodli na podmínkách, které bychom mohli splnit. Je to o rozpočtu,“ tvrdí Heidenreich. „Pimparovi před prvním zápasem poděkujeme, zaslouží si to. Už loni jsme to u něj s prodloužením smlouvy měli 50 na 50. Je těžké, když zkušený hráč končí, ale fotbal to přináší. Ukončil profikariéru a už o víkendu hrál za Srbice.“



Nováčci? Jarošík, nástupce úspěšného trenéra Aleše Křečka, testuje Chorvata Luku Mikoru, Estonce s příznačným fotbalovým příjmením Antona Krutogolova a slávistu Vojtěcha Šilhana, syna televizního komentátora a moderátora fotbalu.

„Dlouhodobě jsme neměli levého beka, zkoušíme tak Mikoru. Jarošík přes svoje kontakty přivedl Krutogolova, který působil v nejlepším estonském klubu Levandii na hraně áčka. Je to gólový hráč. Stejně jako Šilhan, který branky dával vždy. A nám jich odešlo hodně,“ podotkl Heidenreich. „Bavili jsme se o hráčích i se Spartou, ale teď tam mají koronavirus a z důvodu karantény je sem zatím nemůžeme dostat.“ Ze Sparty čeká zkouška beky Vojtěcha Čmelíka, naposledy hráče Pardubic, a Jana Pavlíka, jenž hostoval na Žižkově.