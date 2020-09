Potřebovali jsme vzpruhu, radoval se po výhře jihlavský trenér Křeček

7:20

Konečně, jihlavští fotbalisté si připsali první vítězství v nové druholigové sezoně. Tři body si dovezli za těsnou výhru 2:1 z dohrávky odloženého úvodního kola z Chrudimi. „Byl to spíš boj než kvalitní zápas pro diváka. My do něj dobře vstoupili, vycházely nám věci, které jsme chtěli,“ pochvaloval si hlavní kouč FC Vysočina Aleš Křeček.