Zklamaný chrudimský kouč: Jihlavě jsme „sežrali“ její hru

„Myslím, že to bylo spíš remízové utkání,“ mínil zklamaný kouč chrudimského MFK Jaroslav Veselý. „Jihlava po neúspěšných předchozích zápasech zjednodušila fotbal, hrála na brejky a na standardky. A my jí to ‚sežrali‘ - dostali jsme strašně laciné góly,“ mrzelo ho.

První padl ve 32. minutě, když hostující Smejkal parádně posadil míč na hlavu opomenutého Vedrala. Ten do balonu trknul dostatečně přesně a především prudce, takže chrudimský gólman Mrázek, byť si na míč rukama sáhl, jej neměl nárok vyrazit.

„Věděli jsme, že je Vedral nejnebezpečnější hráč Jihlavy, měl tam svého strážce. Ale nakonec tam vyplave sám,“ zlobil se trenér Veselý. „Je to pořád dokola. Posadili jsme tím soupeře zbytečně na koně.“

Kouč dvojím střídáním krátce po přestávce tým oživil a vyplatilo se: Verner ranou zatočenou přes zeď k pravé tyči dokonale potrestal zákrok na často okopávaného kapitána Chrudimi Kesnera.

To se psala 60. minuta - jenže za dalších šest minut bylo znovu všechno jinak. Lackovu střelu totiž tečoval nešťastně jeden z domácích beků a překvapený Mrázek se za ní k tyčce otáčel marně.

„Pak jsme byli v klinické smrti, dvěma triviálními chybami jsme Jihlavě nabídli nás dorazit... Nestalo se a myslel jsem, že vyrovnáme. Bohužel jsme ty zahozené příležitosti hostí nedokázali potrestat, i když to bylo otevřené až do konce. Rozhodovalo se ve vápnech a tam jsme nebyli dostatečně zarputilí, vpředu ani vzadu,“ shrnul trenér Veselý, jehož mužstvo má po třech utkáních tři body a je desáté.

Jihlavská Vysočina díky prvnímu triumfu v tomto druholigovém ročníku poskočila na osmou příčku se čtyřmi.