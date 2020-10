Jihlavský trenér Křeček po poháru: Výhru jsme Brnu darovali

„Troufám si říci, že náš výkon byl výborný. Brno jsme v některých fázích hry přehrávali a vytvořili jsme si i poměrně slušné šance na to, abychom vstřelili branku,“ pustil se trenér Aleš Křeček do hodnocení zápasu, který skončil těsnou prohrou jeho svěřenců 0:1.

Lepší zakončení bylo největší překážkou na cestě k možnému úspěchu. „Snažili jsme se hrát co nejvíce nahoře a presovat rozehrávku soupeře. Vesměs se nám to dařilo, získali jsme tak spoustu míčů. A silní jsme byli i uprostřed hřiště. Jenže nadějně se rozvíjející akce jsme nedokázali dotáhnout do gólového zakončení,“ postěžoval si kouč FC Vysočina.

Zápas se pomalu blížil do konce a zdálo se, že rozhodnout o postupujícím budou muset pokutové kopy. Jenže v 87. minutě přišla slabá chvilka na jihlavského brankáře Michala Lancmana.

„Rozehrál středem hřiště do nebezpečného prostoru, kde jsme následně o balon přišli, a Šumbera tečovanou střelou zaznamenal jedinou branku utkání. Vlastně jsme tak Brnu darovali vítězství,“ zlobil se Křeček.

Naopak autor rozdílové trefy, který jen pár minut předtím přišel do hry v rámci střídání, mohl slavit.

„Úkoly, se kterými jsem šel na hřiště, byly celkem jasné, chtěli a potřebovali jsme vyhrát. Jsem rád, že se to nakonec povedlo,“ hlásil po zápase na klubových stránkách šťastný Šimon Šumbera. „Gól mohl dát kdokoliv, to není tak důležité, ale výhru jsme potřebovali jako sůl,“ dodal.

Zbrojovka se tak těší na další pohárové kolo, zatímco Vysočina pro letošek v MOL Cupu skončila. „S výkonem můžeme být spokojení, ale logicky jsme zklamaní z výsledku,“ zopakoval Křeček.

Na dlouhé smutnění však nemá Jihlava čas, už v sobotu by měla podle programu nastoupit k dalšímu druholigovému utkání na hřišti pražské Dukly.