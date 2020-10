Jihlavský ředitel Vaculík: Nevěřím, že se druhá liga na podzim ještě rozjede

Jenže Ligová fotbalová asociace (LFA) včera oznámila, že vzhledem k stále trvajícím krizovým vládním opatřením se profesionální soutěže opět nerozeběhnou.

„Ligová fotbalová asociace bude i nadále ve spolupráci s Národní sportovní agenturou intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví i celou vládou ČR o tom, za jakých podmínek by bylo i za stávajících opatřeních státních autorit možné znovu obnovit profesionální fotbalové soutěže v co nejdřívějším možném termínu,“ uvedla LFA na svém webu.

„Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ říká sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík.



Vy osobně věříte, že se druholigovou podzimní sezonu podaří znovu nastartovat?

Upřímně, nevěřím. Když vidím, jak ta čísla rostou, naopak čekám, že přijde od vlády zase další zpřísnění. Že zavřou úplně všechno. Nevěřím, že se fotbal rozjede. Zatím jsem měl zprávy, že se snaží, aby se rozjel aspoň prvoligový fotbal a hokej. Druholigový se tolik neřeší, protože volných termínů máme o něco víc. Proto se na to netlačí tolik, jako na Fortuna ligu. Takže osobně nejsem velký optimista, i když bych byl rád. Ale nevím, co je nejlepší řešení pro společnost.

Zápasové vytížení nemáte už téměř měsíc. Jak se to ekonomicky dotklo hráčů? Hokejová Dukla Jihlava zveřejnila, že je bez peněz a hráčům nevyplácí mzdu.

V tomhle u nás momentálně žádný problém není. Hráči dostávají všechny peníze, co mají mít. Nedělali jsme ani žádné krácení. Vše máme zajištěné tak, abychom na peníze viděli do konce roku minimálně. Nicméně může to pro nás být problém v tom, že jsme každý půlrok byli aktivní na přestupovém trhu a zase počítáme, že nějaké peníze do rozpočtu budeme muset přinést i z přestupů. A to vůbec nevím, jak to nyní bude. Jestli se vůbec bude dát přestupovat. Tam mohou naše problémy začít.

Do konce kalendářního roku už byly přerušeny všechny mistrovské a pohárové soutěže, vyjma těch, které řídí Ligová fotbalová asociace. Jak velký problém pro vás je, že například B-tým nemůže zasáhnout do zbylých podzimních zápasů MSFL?

Komplikace je to veliká. S těmi zápasy jsme počítali, máme i trošku širší kádr áčka, 22 hráčů. Na poslední chvíli jsme přivedli Michala Ševčíka z Brna, abychom rozšířili konkurenci do zápasů, hlavně v MSFL. V tomto je to škoda. Ale hlavně pro hráče, nebudou mít vytížení. Teď to vypadá, že ho nebudou mít ani profesionální hráči ve druhé lize. Problém to samozřejmě je, ale komplikace nyní mají všechna odvětví obchodu u nás.

Jste připraveni vyplácet hráčům stoprocentní mzdy i ve chvíli, kdy bude případně rozhodnuto o tom, že se v tomto roce už hrát nebude?

Nic jiného nám nezbývá. Poté budeme žádat od vlády, aby nám dala nějakou náhradu škody, kompenzaci. Aby nám pomohli, protože profesionální sport je stále zbožím. Tím, že hráči hrají zápasy, mohou se zviditelnit. Můžeme na to nalákat sponzory. Tohle je hrozně složité.

Nějakou pomoc už ale máte přislíbenou...

Už asi čtrnáct dní, tři týdny. Nějaký první balíček má údajně proběhnout, do sportu má přijít 500 milionů. Ale zatím nepřišel žádný manuál, jak se k těm penězům dostat, co pro to udělat. Takže jsem sám zvědavý, kdy a jak to bude. Na druhou stranu chápu, že zodpovědní lidé momentálně řeší jiné věci než to, jestli se k nám peníze dostanou. Řeší to, jak zabránit tomu, aby se ta nemoc tady nekontrolovaně šířila. I když to už se asi děje. Uvidíme, co to přinese pro další období.

O českém fotbale se v poslední době často mluví i v souvislosti s kauzou bývalého místopředsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Romana Berbra a jeho spolupracovníků. Jak ji vnímáte?

Bylo to něco, o čem se vědělo, že ve fotbale je. Ale nikdo neměl důkazy. Takže se ozývaly spíše jednotlivé kluby, třeba ze třetí ligy nebo z divize. My jsme po baráži byli také nějakým způsobem slyšet. Jenže to jsou jenom takové pocity, které máte. Nebo zákulisní informace, které se k vám nějak dostanou. Ale stále nemáte důkazy. Takže doufám, že když se tato akce rozjela, bude to zapříčiněno tím, že Centrála pro organizovaný zločin ty důkazy má. Že existují třeba nějaké odposlechy.

Nemůže taková kauza český fotbal v současné celospolečenské situaci pohřbít?

Věřím, že i když to teď je hodně negativní reklama, do budoucna to může fotbalu naopak pomoct. Na druhou stranu: nepomůže pouze to, že se fotbal zbaví jen pana Berbra. Protože to není samostatná osoba, která to vše měla na starost.

V souvislosti s aktuální korupční aférou se často zmiňuje Vyšehrad a jeho sportovní ředitel Roman Rogoz. Vy jste s tímto týmem měli také své zkušenosti. Vybavily se vám nyní?

To není jen o zápase na Vyšehradě. Já jsem fotbal hrál dvacet let na nejvyšší úrovni, v první a druhé lize. A tak vím, jak to v něm chodí. Občas člověk nad něčím přivře oči, většinou je to o sportovním výkonu, který podáte. Na druhou stranu: když slyším jméno pana Rogoze, že je to sportovní ředitel, tak ten podle mě o sportovním řízení klubu nemá vůbec představu. Dělá přesně jen takové to domlouvání s různými lidmi v zákulisí. Takhle já si práci sportovního ředitele nepředstavuji. Ale některé kluby si přesně na tohle lidi najímají. Pak je to naše vizitka, nás všech, proč to tak ve fotbale je. Proč takové lidi chceme vůbec podporovat.

Má podle vás český fotbal nyní příležitost se od podobných praktik očistit?

My musíme chtít něco změnit. Není to ale o tom, že vyměníme lidi nahoře, kteří mohou být dosazení na post předsedy nebo místopředsedy FAČR. Ti sice vykonávají nějakou moc, ale jsou voleni okrsky a kraji. A to je síť, kterou měl pan Berbr v české části velmi dobře zmapovanou. A tady se to opravdu musí změnit odspodu. Jak to říká pan Řepka (Rudolf Řepka – bývalý generální sekretář FAČR), to není o tom, abychom teď někoho dosadili na post předsedy FAČR. Protože už tam byl pan Hašek a po dvou letech skončil, protože věděl, že stejně nemá šanci. I když má dobré úmysly s tím něco udělat. Protože jeden člověk s tím neudělá nic. Musí chtít většina. Přirovnám to k situaci s koronavirem: když my lidé nebudeme chtít nosit roušky, tak jednotlivě nikoho nemůžu donutit, aby si tu roušku nandal. Je to o zodpovědnosti lidí, kteří to chtějí změnit. A to opravdu musí být většina.

A je podle vás ve fotbalovém hnutí chuť to opravdu udělat?

Věřím, že ta chuť je. A je i dobrá příležitost tohle změnit. Teď se na tom musí začít pracovat a lidé se k tomu musí takhle postavit. Jinak se může stát, že přijde zase jiný pan Berbr, který si to bude dělat po svém.