Povinné testování může být likvidační, ozývají se sportovní kluby

Sportovní radost vs. ekonomická starost. Pořádně rozpolcené pocity zažívají aktuálně v hokejové Dukle Jihlava a Horácké Slavii Třebíč.

Na jedné straně se všichni těší znovu na led, ovšem na druhé moc dobře vědí, že jejich zápasy v Chance lize budou především o značných nákladech a prakticky žádných ziscích.

„Přišli jsme o příjmy z pronájmu ledu jiným subjektům, ale i o peníze ze vstupného a občerstvení během utkání,“ připomněl šéf Horácké Slavie Třebíč Martin Svoboda, že vláda sice povolila návrat profesionálních sportovců „do práce“, ovšem jejich zápasy se musí hrát výhradně bez diváků.

To ale není všechno, nutné bude mimo jiné i pravidelné testování hráčů na covid-19 před každým soutěžním duelem.

„Jenže je otázka, jaké testy po nás budou vyžadovat. Pokud to budou ty stávající, tak je to pro nás nereálné,“ zmínil hlavní kouč Dukly Jihlava Viktor Ujčík klasický PCR test, který pro jednoho vyjde na částku kolem 1 700 korun.

Za scestné považuje testování až třikrát týdně i předseda třebíčského klubu. „Pro celý tým by to vyšlo kolem 50 tisíc korun na zápas, což by bylo naprosto likvidační,“ měl jasno.

Příliš by podle něj nepomohlo ani případné snížení počtu povinného testování, byť třeba jen na jedenkrát týdně.

„Vemte si, že za čtyři týdny by to dělalo 200 tisíc korun a za šest měsíců 1,2 milionu. Pořád by to byl veliký problém,“ argumentoval Svoboda. „Jiné by bylo, kdyby stačily testy na bázi slin za 150 korun. Pak by to bylo hratelné. To se ale musí zavčas domluvit,“ přidal svůj názor Ujčík.

Chance liga není extraliga

I tak ale zůstane z pohledu Chance ligy ještě spousta dalších složitostí. „On je rozdíl, pokud se o těchto věcech bavíte v souvislosti s extraligou, kde mají týmy mnohonásobně vyšší rozpočty, a Chance ligou, kde vyjma dvou až čtyř klubů je to pomalu na krach,“ pokračoval Svoboda. Proto ani nečekal, že by se snad druhé nejvyšší soutěže mohly také znovu roztočit.

„Měl jsem za to, že se mají uvolňovat jen nejvyšší soutěže. Jenže najednou se slovo nejvyšší zaměnilo za profesionální. Mezi oběma ligami je přitom obrovský rozdíl,“ zopakoval předseda Horácké Slavie Třebíč.

Otázkou také je, kolik mužstev z Chance ligy bude schopno hrát během pár dnů. „Některé kluby mají rozpuštěné ledy, i my jsme začali v pondělí rozpouštět. Takže teď máme k dispozici jen malou halu,“ prozradil Ujčík, který navíc momentálně ani není v Jihlavě.



V sobotu odcestoval coby šéftrenér mládeže s dorosteneckým a juniorským týmem Dukly na soustředění do Polska.

„Pokud se nic mimořádného nestane, budu se vracet v neděli, takže bychom se do tréninků s ‚áčkem‘ pustili asi od pondělí. Celkově to ale nebude jednoduché, protože řada našich hráčů má dojednané brigády, které musí minimálně do konce týdne dodržet,“ připomněl, že jihlavský klub na tom není finančně zrovna moc dobře. A jelikož hráčům nezbývá na výplatu, museli se o své živobytí postarat jinak.

Kdo je profesionál?

Nejasný je zatím také start nejvyšší české soutěže házenkářů, která se na Vysočině týká Nového Veselí.

„Je potřeba definovat, co je to vlastně profesionální soutěž. Co jsou profesionální týmy. Protože v extralize určitě nejsou všechny týmy profesionální. Dokonce jsou tam některá mužstva, jako třeba Maloměřice, o kterých vím, že téměř všichni jejich hráči jsou někde zaměstnaní,“ hlásil trenér Sokola Peter Kostka. „Uvidíme, co zazní na poradě extraligových klubů. Jak to vlastně všechno bude. Aspoň že už zase můžeme trénovat,“ dodal.

Chtějí hrát už v sobotu

Jediní, kdo snad mají už relativně jasnou představu o nejbližší budoucnosti a na znovuzrození profi soutěží se těší se vším všudy, jsou druholigoví fotbalisté FC Vysočina. „Pevně věřím, že už o víkendu začneme znovu hrát. Nemám úplně přesný termín, nicméně počítáme s tím, že v sobotu pojedeme do Prahy na Duklu,“ plánoval v pondělí po obědě sportovní manažer jihlavského klubu Lukáš Vaculík.

A zatímco hokejové týmy z druhé nejvyšší soutěže poukazují na celou řadu problémů, druholigový fotbal vidí nejčerstvější rozhodnutí vlády jednoznačně pozitivně. A to i přesto, že rovněž všechny jeho zápasy se budou muset hrát bez divácké kulisy a mančafty se minimálně do 20. listopadu nevyhnou pravidelnému testování.

„Jasně, týmy budou ztrátové. Některé méně, jiné více. Nicméně pořád je v českém fotbalu víc peněz od sponzorů než ze vstupného. A my potřebujeme plnit závazky vůči sponzorům,“ vysvětloval Vaculík, přičemž poukázal na jeden ze zásadních rozdílů oproti druhé nejvyšší hokejové lize. „Naši partneři můžou být vidět, protože minimálně jednou týdně by měla být druhá liga v televizi.“