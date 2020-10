Fotbalisté Jihlavy léčí vleklá zranění, tréninky mají ve skupinkách

„Tím, že jsme OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná – pozn. red.), povolili nám trénovat do dvaceti hráčů,“ vysvětluje trenér FC Vysočina Aleš Křeček.

„Na trénink se scházíme jako tým, trénujeme na jednom hřišti, jsme tam všichni, ale po skupinkách. Dodržujeme také pravidla a podmínky, které jsou jasně dané pro všechny: nevyužíváme společnou kabinu, nechodíme do sprch, nevyužíváme regeneraci,“ pokračuje.

Jihlavští trenéři nyní chtějí, aby se hráči věnovali postovým záležitostem. „Obránci mají svoje specifická cvičení, podobně útočníci či záložníci. Právě proto, že jsme v menších skupinkách,“ upřesňuje Křeček. „Hodně to prostřídáváme herní nebo specifickou kondicí.“

Marodka se vyprazdňuje

Trenéra těší, že se mu postupně vyprazdňuje marodka. „Skupinka hráčů doléčuje zranění z dřívějška. To je to pozitivní, proti všem těm obrovským negativům. Postupně se nám to vyprazdňuje,“ říká Křeček. „Nechceme spěchat, protože nemusíme. Chceme je dát raději pořádně do kupy.“

Svalové problémy stále trápí útočníka Stanislava Klobásu, mimo hru jsou také další forvardi, Radek Křivánek a Louis Arroyo. „Na chvilku vypadl i záložník Adam Ritter,“ zmiňuje Křeček.

Naopak v lepším stavu je středopolař Fares Shudeiwa, který už se zapojil do kondičního tréninku. „Do hry ale ještě nešel. Čeká na výsledky vyšetření a potvrzení, že by s námi od příštího týdne mohl jít do plného tréninku,“ dodal jihlavský kouč.