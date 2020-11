Jihlavský kouč: Vůči Dukle máme velký respekt, čeká nás pěkná fuška

V pátek však profesionální fotbalisté dostali od ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky Jarmily Rážové vytouženou výjimku. Za přísných podmínek tak mohou být znovu rozehrány obě soutěže řízené Ligovou fotbalovou asociací.

Trenér Jihlavy Aleš Křeček.

Svěřenci kouče Aleše Křečka v neděli v 10.15 před kamerami stanice ČT sport na pražské Julisce vyběhnou k utkání proti domácí Dukle Praha. „Čeká nás hodně těžký soupeř,“ uvědomuje si jihlavský kouč. „Vůči Dukle máme velký respekt, její kvalita je na nejvyšší druholigové úrovni. Čeká nás pěkná fuška,“ tipuje Křeček.

Zásadní otázkou je, v jakém složení jednotlivé týmy budou moct nastoupit. „O skutečném složení naší sestavy rozhodnou až výsledky testů na koronavirus,“ vysvětluje Křeček, který se aktuální zdravotní stav svých hráčů dozvěděl teprve včera večer. „Snad nebudeme muset naše plány příliš korigovat. Jisté už teď je, že v neděli kompletní nebudeme,“ uvedl jihlavský kouč.

Klobása si obnovil zranění

S jistotou budou hosté postrádat kanonýra Stanislava Klobásu, který ani během vynucené pauzy nevyléčil vleklé zdravotní problémy. „Měl opakovaně problém, že když začal trénovat, tak se mu znovu něco stalo. Takže určitě není v takové kondici a tak připravený, aby mohl zápas absolvovat,“ vysvětlil kouč.

„Aktuální stav je takový, že nabírám fyzičku s kondičním trenérem Honzou Budějským. A snažím se dostat do takové optimální pohody, abych po následující repre pauze byl schopen odehrát větší část zápasu,“ uvedl Klobása.

Jihlavský střelec Stanislav Klobása.

Šestadvacetiletého forvarda, jenž naposledy zasáhl do hry na konci srpna, trápí břišní úpon. Ten si natáhl před úvodním kolem nového ročníku. „Na zápas s Hradcem Králové jsem si vzal pár prášků, abych to co nejvíc oblbnul. Ale jak v tom utkání, tak další dva tři dny, to bylo dost bolestivé. Pak jsem to začal léčit,“ popisuje Klobása.

Podle úvodních odhadů měl chybět zhruba šest týdnů. „Jenže když jsem jednou zkoušel jít znovu trénovat s týmem, zjistili jsme, že musím ještě chvilku počkat,“ líčí hráč. „Takže teď nabírám kilometry, cítím se dobře a uvidíme, jestli to bude stačit, abych se mohl připojit do zápasového vytížení.“

Kouč Křeček plánuje, že by se už příští týden Klobása mohl zapojit do tréninku s týmem.