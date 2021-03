Jihlava má kvůli soupeřově karanténě volno a sama válčí s covidem

„Hráčům vždy říkám, že když vyhrají, druhý nebo třetí den po zápase už je to historie. Stejně tak to řešíme i s nepovedeným zápasem,“ říká kouč Křeček. „Samozřejmě, byl jsem zklamaný, naštvaný, to vše se ve mně odehrávalo. Ale nesmí se to držet dlouho. Brzy už jsem se soustředil už jen na Hradec Králové.“

Jenže na duel s aktuálně druhým týmem druhé ligy si bude muset Jihlava počkat. Votroci totiž spadli do covidové karantény a duel s Vysočinou - podobně jako jejich následující bitva s Chrudimí - musely být odloženy. „Samozřejmě nás to mrzí. Když se vám zápas nevydaří, chcete co nejrychleji hrát další, aby byla šance to hned nějak napravit,“ říká Křeček. „Takže je nám líto, že se v pondělí hrát nebude. Ale bohužel, s tím nic nenaděláme.“

Vysočina by se tak znovu měla postavit soupeři příští týden v pátek, kdy má hostit Ústí nad Labem. Tedy tým, ke kterému má jihlavský kouč speciální vztah. „Prožil jsem tam tři krásné roky, a kdykoliv budu v nejbližší době proti Ústí hrát, bude to speciálnější záležitost,“ připouští Křeček. „Ale my prostě musíme napravit nepodařený duel prvního jarního kola. Takže budeme chtít Ústí doma porazit,“ burcuje své svěřence.

A dost možná nezůstane pouze u toho. Křeček připouští, že by mohl vypsat speciální motivační prémii. „Zatím jsem se tomu úplně nevěnoval, vstřebával jsem věci ohledně Hradce a narychlo jsem musel upravit nějaké věci v tréninku. Ale až se k tomu dostanu, nějakou prémii zřejmě vypíšu,“ slíbil.

Přispěchal však s důležitým dodatkem. „Musím říct, že když jsem v minulosti nějakou takovou prémii vypsal, nikdy to nedopadlo,“ zamyslel se. „Takže ještě nejsem úplně rozhodnutý, jestli něco takového zkusím znovu,“ dodal s úsměvem.

Přáním jihlavského kouče zůstává, aby jeho tým byl zdravý. „Bohužel, v tuto chvíli máme dva hráče, kteří mají problém s covidem. A zřejmě budeme mít i třetího,“ připustil Křeček. „Jsou to hráči, kteří to mají podruhé. Takže je to hloupé,“ líčí.

A potíže má i Róbert Štefánek. „Při rozcvičce patnáct minut před utkáním s Vyšehradem ho při střelbě píchlo ve svalu,“ popisuje kouč trable čtyřiadvacetiletého beka. „Má problémy s přitahovačem, takže to zřejmě v nejbližších týdnech nebude dobré,“ dodává.