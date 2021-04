Další krok k první lize. Zvládli jsme těžký zápas, těší hradecké fotbalisty

Sváteční střelec: poprvé dva, k tomu vlastenec Po neděli bude možná ještě častěji slýchávat, že je svátečním střelcem. Na svůj první zápas v dospělé kategorii, v němž vstřelil dvě branky, totiž Michal Leibl čekal téměř deset let, do svých osmadvaceti. Dočkal se až na letošní velikonoční neděli! „Troufnu si říct, že dva góly v jednom utkání jsem naposledy dal někdy v dorostu,“ připustil po zápase s Viktorií Žižkov (4:2) hradecký obránce, který na jaře nastupuje ve stoperské dvojici. První svoji branku i celého zápasu Leibl vstřelil hned v úvodu, kdy po standardní situaci doslova dotlačil míč do sítě Žižkova. „Vznikla docela mela v místě, kam chodím, viděl jsem tam míč, tak jsem do toho vlítnul a vedli jsme 1:0,“ popsal první trefu, ke které na konci první půle přidal druhou, po níž Hradec vedl 3:1, „přece jen se nám po ní lépe dýchalo.“ I Leiblovi, který byl nechtěně podepsaný i pod předcházejícím gólem v zápase, kterým snížil na 1:2. „Bohužel Mashike po rohu nevyskočil, já nestačil zareagovat a míč mi spadl na hlavu. Vlastní gól, a v zápase tak vlastně špinavý hattrick,“ poznamenal Leibl.