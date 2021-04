Fotbalisté Líšně porazili v dohrávce Jihlavu a dotáhli se na lídra z Hradce

Svěřenci Leoše Kalvody sice v posledních dvou zápasech remizovali, ale za druhou jarní výhrou směřovali už od úvodu. Hned v 10. minutě se dostal ke střele v pokutovém území Lutonský a druhou brankou v této ligové sezoně otevřel skóre.

Jihlavští se nevzdali a zejména ve druhé půli byli několikrát blízko vyrovnání. Proti střele Ševčíka nejprve zasáhl skvěle brankář Veselý, Vedral o chvíli později trefil jen tyč a při další střele Klobásy zase domácí hráče zachránilo břevno. Čtvrt hodiny před koncem neuspěl ani Křišťál, jehož rána po přímém kopu letěla jen těsně mimo.

Hosté litovali neproměněných situací o to víc, když devět minut před koncem po rohovém kopu a hlavičce Paška do tyče, dorazil míč do sítě volný Jeřábek. Líšeň zatím v této ligové sezoně doma pokaždé bodovala a vyhrála tu šest z osmi dosavadních zápasů.

SK Líšeň 2019 : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 2:0 (1:0) Góly:

10. Lutonský

81. Jeřábek Góly:

Sestavy:

Veselý – Pašek (C), Otrísal, Jeřábek, Lutonský – Kučera – Krška (79. Minařík), Demeter (20. Fall), Málek, Reteno Elekana (79. Bednář) – Silný (67. Zikl). Sestavy:

Lancman – Křišťál, Štefánek, T. Vlček, Horák (86. Ritter) – Červ – Ševčík (61. Selnar), Lacko (C), Shudeiwa (61. Klobása), Patrák (76. Arroyo) – Vedral. Náhradníci:

Vítek – Bednář, Fall, Minařík, Szotkowski, Zikl. Náhradníci:

Číž – Pojezný, T. Svoboda, Ritter, Selnar, Arroyo, Klobása. Žluté karty:

36. Silný, 74. Otrísal Žluté karty:

35. Patrák, 51. Horák, 78. Arroyo Rozhodčí: Klíma – Šimáček, Pečenka