Outsider? Fotbalový Hradec už zažil, jak si s ním pokazit náladu

Že by to v sobotu mohlo být vzhledem k okolnostem zápasu připomenuto? Mohlo, i když se repríze Hradečtí budou chtít za každou cenu vyhnout. Za hlavu však musí hodit nejen nepříjemnou loňskou letní zkušenost, ale i tu následující podzimní, kterou s tímto soupeřem udělali.

Jen pro připomenutí: Hradec do právě probíhající druholigové sezony vstoupil parádně a první čtyři zápasy vyhrál. Poté přijel Vyšehrad, který už v tabulce zaostával, a báječný vstup votroků do soutěže dostal kaz. Domácí favorit totiž obranu soupeře nepřekonal a zápas skončil nerozhodně 0:0, Hradec tak poprvé v sezoně ztratil. Se soupeřem, který v dosavadním průběhu sezony zatím vyhrál jen jedinkrát a ve dvou zápasech remizoval. Zbytek jeho bilance tvoří samé prohry.

„Jsou tam, kde jsou, ale to nás nemůže zajímat. Musíme se soustředit na to, co nás dovedlo k úspěchu ve dvou předchozích utkáních, na zodpovědný organizovaný výkon,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Vyšehrad vs. Hradec Králové Zápas 17. kola FNL, sobota v 16:30 Utkají se poslední tým tabulky (Vyšehrad, 5 bodů/16 zápasů) s prvním (Hradec, 31 bodů/15).

Hradec se do čela druholigové tabulky vrátil poté, co po úvodní prohře jara v Líšni na hřišti aktuálně druhého týmu, v následujících dvou utkáních, která následovala po téměř měsíční pauze, porazil 4:0 Jihlavu a 4:2 Žižkov.

Vyšehrad na jaře sehrál čtyři utkání, bodoval jen s Jihlavou (1:1) a prohrál 1:2 se Žižkovem a shodně 0:4 s Chrudimí a s Táborskem.

Hradec sehraje další utkání hned ve středu, kdy na svém hřišti bude hostit tým Táborska.

Právě dvě výhry, které Hradečtí dosáhli po coronavirové pauze a které je vrátily do čela druholigové tabulky, kontrastují s postavením soupeře z Vyšehradu. Ten je v tabulce s pěti body jasně poslední, daleko za nejbližšími soupeři.

Přesvědčit hráče, že na tohle nesmí hledět, bude pro Frťalu asi základem pohovorů při předzápasových sezeních s hráči. „Vyšehrad byl letos v každém utkání na jaře herně lepší, jen nebyl odměněn výsledkově. Podcenění nepřichází v úvahu a v zápase bude důležitý první gól,“ bude Frťala varovat hráče hradeckého mužstva v přesvědčení, že se mu u nich dostane sluchu.

Podobně vyřčený předpoklad úspěchu se Hradci minulý týden v obou zápasech podařilo naplnit. I díky tomu Jihlavu porazil 4:0 a Žižkov 4:2. „Jsem rád, že začínáme sklízet ovoce. Zápasy jsme zlomili standardními situacemi, k tomu nás i předurčuje typologie našich hráčů,“ těší hradeckého kouče.

Hradečtí se po téměř měsíční covidové pauze potýkali s tím, že některým hráčům nějaký čas trvalo, než se po nemoci mohli zapojit do plnohodnotného tréninku. Tento problém ale pomalu odeznívá.

„Myslím, že už máme čistý stůl. Neřešíme dozvuky těchhle problémů, téměř všichni hráči jsou stoprocentní,“ sdělil Frťala, před kterým ale tím paradoxně vyvstal problém. Musí řešit, zda měnit vítěznou sestavu zařazením hráčů, kteří do ní před nemocí patřili, či zda ji nechat beze změny. „Kluci, kteří se nedostanou do základu, musejí svou pozici brát s pokorou a respektem. Zatím to chápou, necítím žádný náznak toho, že by si někdo myslel, že je lepší než ten, kdo hraje,“ uvedl trenér.