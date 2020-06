Hradeckou naději posílil Vlkanova. Jediný trefil branku, ale stačilo to

Ještě že Hradec Králové má Adama Vlkanovu. Ve čtvrtek tento drobný útočník znovu předvedl, jak je pro tým platný. Zvlášť první poločas to krásně ukázal.

V zápase, v němž proti sobě nastoupili uchazeč o místo v baráži a tým, který svá čtyři poslední druholigová utkání vyhrál, se totiž dlouho nedělo téměř nic, co by vedlo k ohrožení soupeřovy branky.

Drobné náznaky zrychlení hry se ztrácely v dlouhých pasážích, v nichž chyběl na obou stranách moment, kterým by jeden soupeř překvapil druhého.

V domácím podání se této šabloně vymykala akce Urmy a Rady po levé straně, po které přišel přesný centr na Prekopa, jenž ale hlavou branku netrefil.

A pak se ukázal Vlkanova. Hradečtí zakombinovali po pravé straně, Jukl poslal míč do pokutového území, ten se dostal právě k Vlkanovovi, který jej zavěsil nekompromisně pod břevno Bačkovského branky. První střelou Hradce, která branku hostí trefila!

Nutno podotknout, že až na jedno nedorozumění Hradečtí dominovali v obraně, byť v ní chyběl stoper Martinec, jenž nemohl hrát kvůli karetnímu trestu.

Hradec byl lepší, několikrát se pokusil zrychlením hry soupeře zaskočit, ale nic z toho. A druhý poločas? Hosté se vrhli do útoku a najednou jich bylo plné hřiště a míč domácím půjčovali neradi.

Bylo to ale z jejich strany plané a Hradečtí se po hodině hry vzpamatovali a začali být také nebezpečnější. Nakonec stejně zůstalo jen u branky Vlkanovy, jeho dvanácté v sezoně, s těmi kraluje nejen v hradeckém týmu, ale patří i k nejlepším střelcům celé soutěže. A že ho nikdo včera nenapodobil? I proto, že střídající Firbacher ve druhé půli v jasné šanci branku Vlašimi vysoko přestřelil.

A ještě jednou Firbacher, který v posledních vteřinách nastaveného času druhé půle přece jen narušil konstatování vyplývající z titulku. V další své jasné šanci totiž už branku trefil, ale zároveň trefil i hostujícího brankáře a gól nedal.

„Nevím, co k tomu mám říct, tohle musím dávat a jsem z toho strašně zklamaný,“ přiznával po utkání Firbacher, „nechápu to, na tréninku to dám desetkrát z deseti pokusů tady ne, přitom Vlašim je můj oblíbený soupeř, dal jsem tam svůj první ligový gól.“

„Vítězství vůle a odhodlání. V obraně jsme zahráli dobře, ale v útoku jsme několikrát nezvládli poslední, finální přihrávku. Kluci ale na hřišti nechali všechno, i když dnes do nebylo o kráse,“ poznamenal hradecký kouč Zdenko Frťala.

Hradec se tak po včerejšku o bod k třetí příčce, kterou nyní drží pražská Dukla, přiblížil, ztrácí na ni dva body, bod pak na čtvrtou Viktorií Žižkov ztrácí jeden. V neděli nastoupí v Prostějově, další program je posunutý a záleží také na zítřejších testech hráčů Třince na koronavir.

Do konce soutěže zbývají poslední čtyři kola. Pokud se soutěž dohraje celá, postoupí její vítěz přímo do 1. ligy a týmy z druhé a z třetí příčky čeká baráž. Pokud se nedohraje, což vzhledem k nákaze v týmu Třince může nastat, přímo postoupí pouze lídr tabulky a baráž se hrát nebude.