Řešit krásný fotbal teď nemůžeme, říká hradecký Vlkanova

Vstřelil jediný gól zápasu, který jeho mužstvu přinesl tři důležité body. Všechno ostatní, co zápas s Vlašimí provázelo, považuje kapitán hradeckého týmu Adam Vlkanova za věc, která není z nejpodstatnějších. Včetně toho, že herní projev mužstva měl tentokrát k ideálu v řadě pasáží zápasu hodně daleko.

Má pro to i logické vysvětlení. „Všichni jsou unavení, je to na morálku,“ říká o hektickém období, které doprovází závěr druholigové soutěže, tak výrazně poznamenané koronavirovou pauzou, s dvanácti brankami v této sezoně jasně nejlepší střelec Hradce.

Výhra vás nechává čtyři kola před koncem ve hře o baráž.

I kvůli tomu bylo vítězství nad Vlašimí hodně důležité, stále jsme od baráže jen na dva body a máme to na dosah. I proto teď nemůžeme řešit krásný fotbal.

O tom asi opravdu nemohla být moc řeč, proč bylo tak těžké Vlašim porazit?

Protože jsme si ten zápas těžkým udělali hlavně sami.

Čím to podle vašeho názoru tak bylo?

V prvním poločase to ještě šlo, i když to bylo z obou stran takové unavené. Možná ze sluníčka, možná z programu, který je těžký. My jsme ale gól dali, jenomže nevím, co se s námi stalo do druhého poločasu. Patnáct minut byl soupeř lepší a my se z toho nemohli pořádně dostat.

Nakonec jste se dostali, ale druhý gól jste i přes několik slibných šancí nepřidali. Proč?

Protože jsme ty slibné šance nevyřešili dobře. Třeba Denny Samko by mohl jít třikrát sám na branku, stačilo mu dát dobrou poslední průnikovou přihrávku. Jenomže my ji netrefíme přesně. Mohli jsme mít klid dřív. Na druhou stranu i tak je to výhra, jsou to tři body, od toho se dá odrazit.

Výhra po vašem gólu, který jste trefil nekompromisní střelou do horní části branky. Jak jste celou situaci viděl?

Původně jsem zamýšlel, že budu přihrávat, navíc to všichni na mě i řvali. Já jsem ale nikoho dobře postaveného neviděl, tak jsem nakonec do míče prásknul a ono to šlo od břevna dolů a do sítě. To na tom bylo nejdůležitější.

Na začátku druhé půle, o kterém jste se i zmínil, vaše hra vázla, oživili ji až střídající hráči. Souhlasíte s tím?

Souhlasím a je to dobře. Většina střídajících hráčů za sebou nemá nějaký devátý zápas v krátké době a navíc kompletně celý. Je tak jen nějaké sluníčko nemůže zastavit, jsou to mladí kluci, kteří to zvládnou, když zbytek týmu tam hraje celou dobu. Tohle se ale dalo v nabitém programu čekat. Teď už záleží na kádru, v němž je každý důležitý proto, abychom dokázali vyhrávat.