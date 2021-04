Čtvrtá druholigová výhra v řadě. Možná nejtěžší, váží si jí v Hradci

Čtvrtou druholigovou výhru v řadě si Hradec připsal ve středu v zápase s Táborskem a jeho hráčům nemusí vadit, že v ní – nakonec jen těsně – nenaplnili normu čtyř vstřelených gólů, kterou si nastavili v předcházejících třech zápasech: Jihlavu totiž porazili 4:0, Žižkov 4:2 a Vyšehrad 4:1.



„Bylo to asi nejtěžší z těch čtyř utkání, která jsme teď vyhráli. Hlavně v nastavení hlavy, protože žádný z těch soupeřů neměl být tak jednoznačně nejslabší. Navíc Táborsko pracovalo velmi dobře, vycházelo ze zataženějšího bloku a dopředu bylo nebezpečné,“ uvedl Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče Hradce Frťaly.

Hradec sice po většinu prvního poločasu vládl, ale v úvodu jeho příznivcům minimálně dvakrát zatrnulo. Během pěti minut se totiž hosté dostali do dvou nebezpečných útoků, z nichž zvlášť ten Nielsenův vypadal pro Táborsko hodně nadějně. Naštěstí pro Hradec se ale Nielsen gólově neprosadil a navíc se u svého pokusu ještě zranil.

Hradec si pak k vítězství pomohl dvěma penaltami, v obou z nich se neomylně prosadil záložník Rada. První proměnil deset minut před koncem první půle poté, co hosté faulovali Prekopa. Druhou pak v 65. minutě, kdy právě on vystřelil z hranice pokutového území a jeden z obránců Táborska střelu zastavil rukou.

Rada v obou případech ukázal svoji penaltovou jistotu - první poslal po zemi k tyči na druhou stranu, než skočil brankář Táborska, při druhé zase míč napálil prudkou ránou pod břevno.



„Dneska jsme si penaltami opravdu pomohli,“ pochvaloval si úspěšný exekutor, který se toho, že půjde během zápasu kopat podruhé na stejného brankáře, nezalekl.





„Při té druhé to je trochu hra nervů, jestli něco změním, nebo si to podržím a kopnu to na tu samou stranu,“ uvedl hradecký záložník, jenž se původně rozhodl pro první variantu a pokračoval: „Naštěstí jsem u druhé uviděl, že se brankář hnul tam, kam jsem kopl první a chtěl kopnout i druhou, a na poslední chvíli jsem ránu zvedl, možná i trochu víc, než jsem chtěl.“



Hradci obě pomohly. První padla v situaci, kdy se v první půli ani při velkém tlaku nemohl střelecky prosadit, druhá zase přerušila pasáž, v níž bylo Táborsko nebezpečné a hrozilo, že vyrovná. Nestalo se tak, Hradec šel cílevědomě za výhrou, kterou v poslední desetiminutovce gólem potvrdil obránce Donát.

Hradec má po středě v čele soutěže náskok tří bodů před druhou Líšní, dnes se však před ni může dostat Prostějov a vrátit se tak na dvoubodový odstup za Hradec. Vše se může změnit už ve víkendovém kole, v němž Hradec hostí Třinec.