Hradecký lídr věří, že proti Třinci prodlouží sérii dobrých zpráv

Nic netrvá věčně, ale přerušit vítěznou sérii právě teď? Řekněme si na rovinu, že by to pro fotbalisty Hradce Králové byla věčná škoda. Po čtyřech výhrách za sebou, v nichž nejmenším střeleckým počinem byly tři středeční góly do sítě Táborska, totiž v neděli (začátek v 17 hod.) znovu hostí tým ze spodní poloviny tabulky.