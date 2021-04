Radova penaltová jistota sune Hradec k postupu do první ligy

Rozdíl byl jen v tom, že na rozdíl od zápasu s Táborskem byl jen jeden a navíc že na něj ani on, ani nikdo z Radových spoluhráčů nenavázal. Hradec to ale mrzet nemuselo, i jen jeden penaltový zásah mu na vítězství stačil.

„Že máme tolik penalt? Je to tím, že se naši hráči do pokutového území tlačí, a vznikají tam tím situace, které k tomu soupeře svádějí,“ řekl Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče hradeckého mužstva Zdenko Frťaly.

Vítězství bylo pro Hradec už páté v řadě, což tak posunulo letošní nejdelší sérii týmu bez ztráty bodu právě na pět. I díky ní se Hradec stále výrazněji posunuje k postupovému cíli. V tempu, ve kterém má Hradec za sebou „anglický“ týden s dvěma zápasy během sedmi dnů, což ho čeká i nyní. Ve středu vyrazí do Chrudimi, v sobotu do Ústí nad Labem, oba soupeři patří do horní poloviny tabulky.

„Únava se sice kumuluje, ale jsme na vítězné vlně a výhrami se odbourává. Jsme rádi, že se nám vyhýbají zranění i žluté karty,“ uvedl hradecký asistent.

Hradec má před cestou do Chrudimi k dohrávce kvůli covidu odloženému zápasu v čele tabulky tříbodový náskok před druhou Líšní, a navíc onen zmíněný zápas k dobru. Zbývající soupeři už ztrácejí výrazněji, cesta mezi prvoligovou elitu se otevírá.

Pomohl k tomu i nedělní zápas, třetí v řadě s týmy ze spodních příček druholigové tabulky. Jenomže Třinec určitě nebyl v Hradci odevzdaným otloukánkem. Do zápasu vletěl velmi sebevědomě, pak se sice domácí favorit začal herně prosazovat a pomohl mu k tomu po půlhodině hry i Radův gól, ale po přestávce Třinec přidal a Hradci cestu za třemi body hodně zkomplikoval.

„První poločas jsme sehráli dobře a dávali si pozor, aby nám soupeř nemohl dát branku. Po přestávce Třinec změnil rozestavení, hrál s dvěma hrotovými útočníky, posílal na ně dopředu dlouhé míče. Z naší strany to ale bylo kvalitně odehrané do obrany, v níž jsme byli pevní a Třinec jsme do žádné šance nepustili. Jediné, co naší hře chybělo, byl pojistkový gól,“ sdělil Prášil.

Hradec ho mohl v závěru vstřelit, protože s přibývajícím časem se mu podařilo snahu soupeře eliminovat a sám vyrážel do nebezpečných útoků. Jenomže Králova ostrá střela hlavou po přímém kopu Rady skončila na tyči třinecké branky a střela Vašulína, jenž se ocitl sám před soupeřovým brankářem, skončila vedle.

„Bylo to pro nás hodně těžké utkání, ale zvládli jsme to perfektně a jsou z toho znovu tři body, což je pro nás to nejdůležitější. Navíc podruhé za sebou s nulou vzadu,“ poznamenal Prášil.