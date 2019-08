Potvrdí hradečtí fotbalisté domácí formu? V cestě jim stojí Jihlava

Zvětšit fotografii Dal jsem gól! Útočník Hradce Králové Erik Prekop slaví gól, kterým v utkání s Chrudimí otevřel skóre. | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Deset nastřílených gólů, žádný inkasovaný a zisk šesti bodů. To vše během dvou zápasů. V pátek by se fotbalistům Hradce Králové hodilo, kdyby tuto bilanci z posledních domácích duelů potvrdili. Nejenže by tím vyhráli poprvé v sezoně podruhé za sebou, ale také by obrali o body soupeře, který je v tabulce před nimi.

Tohle bude ve hře v domácím utkání s Jihlavou, soupeřem, který v minulé sezoně směřoval za návratem mezi elitu. Přišel o něj až v baráži, jež vyvolala řadu emocí.

„Má kvalitní, sehraný tým, který se už s tím, že mu baráž nevyšla, vyrovnal,“ charakterizuje zítřejšího soupeře z Jihlavy trenér Hradce Zdenko Frťala. Jihlava to dokazuje od začátku sezony, jediný bezbodový škraloup přišel ve Varnsdorfu. „Tam jim zápas nevyšel, ale jinak ukazují svoji kvalitu, což je dané i tím, že tým byl přes léto vhodně doplněn,“ poznamenal hradecký kouč. Pro Hradec bude páteční utkání druhým ligovým na vlastním trávníku za sebou. Hraje se přesně týden poté, co zdolal 2:0 Chrudim, obě branky tehdy vstřelil už v první půli. Nad herním projevem týmu však Frťala chvílemi kroutil hlavou. „Chceme k sobě být kritičtí, herně to moc nešlo. Na druhé straně oceňuji, že všichni hráči nechali na hřišti srdce a i když se nám nedařilo, tak nikdo nic nevypustil. To je příznivý poznatek před dalšími zápasy,“ vysvětluje trenér. Před utkáním s Chrudimí trenéři trnuli, zda budou k dispozici Vlkanova a Frýdek - dva borci, kteří předtím v týdnu doplatili na tvrdost soupeře v pohárovém duelu v Letohradě. Oba nakonec proti Chrudimi hrát mohli a ani nyní by problém v kádru být neměl. Výjimkou jsou dlouhodobí rekonvalescenti Leibl a Trávníček.