Lépe už to asi trefit nešlo, řekl hradecký střelec Prekop

„Na soupeře jsme vlítli, hned v prvním poločase jsme rozhodli. Všichni důležitý zápas odmakali,“ těšilo Prekopa.



V derby jste porazili Chrudim, co rozhodlo?

Od začátku jsme hráli, co jsme si řekli. Myslím, že každý to odjezdil na maximum, nechal tam srdíčko a podařilo se vyhrát za tři body.

Rozhodly dva rohové kopy, vaše hlavička byla ukázková.

Lépe už to asi trefit nešlo. Zapadlo to krásně do růžku branky. Chvála bohu, že mi to tam spadlo. Pomohla nám delší přestávka, kdy byl ošetřován jejich brankář. S klukama jsme se domluvili, že to dáme na přední tyč a vyšlo to. Ten gól jsem potřeboval.

V utkání padalo hodně žlutých karet, bylo vyhrocené?

Vyplynulo to z dění na hřišti. Ale samozřejmě podvědomě každý věděl, že jde o derby, možná to tomu trochu přidalo.

V prvním poločase jste na soupeře vlítli, byl to váš plán?

Ano. My jsme si říkali, že nemáme na co čekat. Vlítli jsme na ně a myslím, že první poločas byl z naší strany hodně kvalitní a všechno jsme plnili do puntíku.

Druhá půle už tak dobrá rozhodně nebyla.

Trošku změnili rozestavení, to nás možná trochu rozhodilo. Naší hlavní prioritou bylo neinkasovat, protože v předchozích zápasech nám to uteklo na konci. To se teď povedlo, ale zpětně nás to může mrzet, protože jsme mohli mít o čtyři body více a byli bychom úplně někde jinde.

V příštím kole přijede Jihlava, nic lehkého vás nečeká.

To tedy ne. Ale půjdeme do toho, jako do každého zápasu, že chceme vyhrát. Oni jsou nahoře, ale my tam taky chceme být, takže se toho nesmíme vůbec bát.