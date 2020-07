Vydřená výhra, barážový cíl se Hradci přesto vzdálil

Je to tak trochu paradox, na druhé straně ale s blížícím se koncem soutěže pochopitelný. řestože si Hradec díky brance ze samého závěru zápasu s Ústím nad Labem do tabulky připsal všechny tři body, v tu samou chvíli se mu naděje na třetí příčku spojenou se šancí zahrát si baráž o 1. ligu výrazně vzdálily.



Pražská Dukla totiž ve druhé půli otočila skóre svého zápasu v Líšni, vyhrála ho 3:2 a dvě kola před koncem udržela před Hradcem pětibodový náskok.

Jeho zlikvidování se tím dostalo do roviny spíše teoretické, protože k pětibodové ztrátě v tabulce musí Hradec připočítat ještě horší bilanci vzájemných zápasů. Z toho vyplývá, že Hradec přeskočí Duklu jen v případě, že v posledních dvou zápasech získá všech šest bodů a Dukla žádný.

„Kdybychom zvládli některá domácí utkání, byli bychom v jiné pozici, než jsme teď,“ komentoval současnou situaci hradeckého mužstva obránce Jan Král, jenž zápas s Ústím nad Labem v 89. minutě jediným gólem rozhodl.

Hradec v posledních dvou kolech hraje nejprve v sobotu ve Vítkovicích a soutěž zakončí v úterý domácím zápasem se Sokolovem. Pražská Dukla nejprve hostí Varnsdorf a v posledním kole bude hostovat v Třinci.

Zápas s Ústím nad Labem Hradci přinesl vydřené vítězství, cestu k němu si totiž komplikoval hlavně v některých fázích nepřesvědčivým herním výkonem. Z takového, který tým předvedl do přestávky, byl kouč Zdenko Frťala právem rozmrzelý.

„O půli jsem musel zvýšit hlas, ne tak docela jsme plnili to, co jsme si řekli. Měli jsme hrát víc míčů za obranu soupeře do sprintových náběhů. Místo toho jsme kombinovali a u toho dělali chyby, některé momenty jsme prováhali. Soupeř toho využil k tomu, aby se dostal do několika šancí, my jsme mu to ale nabídli,“ nelíbilo se trenérovi.

I proto brzy přišlo na řadu střídání, už o přestávce šel na hřiště Šípek, pět minut po ní Kateřiňák a Firbacher. „Nebylo jednoduché se rozhodnout, koho střídat. Start do druhé půle nám podobně jako v minulých zápasech zase nevyšel,“ poznamenal Frťala.

Soupeř měl chvíli navrch, vypracoval si jasnou přiležitost, kterou naštěstí pro Hradec nevyužil. „Soupeř přišel s pěti, šesti dorostenci, o to víc ve mně vřelo, že jsme si s tím neporadili,“ mrzelo hradeckého trenéra.

Hradečtí se ale nakonec zlepšili, jenomže ve svých šancích se neprosadili, když jim ve skórování zabránil výborně chytající ústecký mladík Plachý. Naopak necelých deset minut před koncem mohli prohrávat, ale proti Matějkovi se blýskl hradecký brankář Vízek

Až přišla předposlední minuta, v níž si na rohový kop v podání Kateřiňáka naběhl obránce Král a dal hlavou gól. „Soupeř mi to dost usnadnil, byl jsem tam od začátku úplně sám a pak jsem se už jen snažil trefit bránu,“ popsal svůj gól hradecký obránce.

Gól zápas rozhodl, snaha soupeře o vyrovnání se minula účinkem. „Nakonec klasika v zápase, v němž góly nepadají: rozhodne standardní situace. Ta nám vyšla dokonale,“ poznamenal trenér Frťala, „těchto tří bodů si ceníme, protože zápas mohl skončit jakýmkoliv výsledkem.“