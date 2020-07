Hradecký kouč Frťala: Promarněná šance? Tak to neberu

„Tak to neberu a nemá cenu to řešit,“ říká trenér Hradce Králové po sezoně, která jemu i hradeckému mužstvu stejně jako ta předcházející přinesla čtvrté místo.

Nehlodá to ani trochu?

Čas stejně nejde vrátit. Navíc musíme vzít v úvahu, že rozdíl mezi námi a Duklou, která skončila třetí a pravděpodobně tím postoupí, nebyl zase tak malý. A všechno ostatní jsou jen hypotetické věci.

Jak tedy berete konečnou čtvrtou příčku a pětibodovou ztrátu na třetí, která nově asi znamená postup?

Hned po posledním kole jsem klukům poděkoval. Řekl jsem jim, že z mého pohledu sezona nebyla neúspěšná. Závěr jsme nezabalili, chtěli jsme dosáhnout aspoň čtvrtého místa. Měli jsme teoretickou šanci dostat se i na třetí, ale Dukla nám ji nakonec nedala.

Čím jste na Duklu, ale i na Pardubice a Brno, které také skončily před vámi, nejvíc ztratili?

Asi toho bylo víc, ale třeba tím, že jsme neměli šňůru pěti nebo šesti vítězství v řadě, abychom se dostali do trháku, jako se to povedlo Brnu, Pardubicím a nakonec i pražské Dukle.

Hradec pod Frťalou I. Sezona 2018/2019 konečné umístění: 4. místo

počet získaných bodů: 53

skóre: 36:18

ztráta na první tři týmy: České Budějovice 19 bodů, Jihlava 5 bodů, Zbrojovka Brno 4 body (Jihlava a Brno hrály následně baráž s týmy z 1. ligy, ale neuspěly)

nejvyšší výhra: Hradec - Viktoria Žižkov 4:0

nejvyšší prohra: České Budějovice - Hradec 3:1, Zbrojovka Brno - Hradec 2:0

nejlepší střelec týmu: Jakub Šípek a Adam Vlkanova 7 gólů

nejdelší série výher: 3 zápasy (1. až 3. kolo a 7. až 9. kolo)

nejdelší série bez porážky: 6 zápasů (4 výhry a dvě remízy)

nejdelší série bez výhry: 4 zápasy (2 remízy a 2 prohry)

Avšak právě s těmito soupeři se vám dařilo, kdyby se sestavila minitabulka prvních šesti týmů, tak byste byli první. Naopak víc než týmy před vámi jste ztráceli s těmi ostatními, což vás asi nakonec stálo lepší umístění. Čím to podle vás bylo?

Jeden z důvodů vidím v tom, že mladý tým, jaký nyní máme, nedokáže držet stabilní výkonnost. V klíčových momentech nám scházely zkušenost, klid a nadhled. Nedá se říct, že bychom slabší soupeře podcenili, to vůbec ne, ale možná jsme nebyli dostatečně koncentrovaní. Jsou to slabší soupeři jen v uvozovkách - když se podíváme třeba na příklad Prostějova, nebojím se říct, že tamní hráči mají o několik stovek ligových zápasů víc než my. Navíc nám na jaře nenahrálo ani to, že někteří právě zkušenější hráči či hráči ze základní jedenáctky ze sestavy na určitou dobu nuceně vypadávali. Přišla zranění, karty...

Právě na jaře to bylo na hře týmu někdy dost vidět, bylo hodně těžké chybějící nahrazovat?

Bylo a nutilo nás to měnit některé zažité věci, což jsme v plánu neměli. Jenomže když postupně absentovali důležití hráči jako Leibl, Prekop, Mejdr, tak někteří kluci putovali sestavou a nebyli usazení na svých postech. O to víc si cením toho, že jsme se až do konce soutěže drželi v horních patrech. Někteří ukázali, že se s nimi dá počítat i na jiných postech, jde jen o to, aby neřešili, že v dorostu hráli jen na jednom místě a teď si najednou musejí zvykat na něco jiného. Když jsou hráči variabilní, je to pro mě, trenéra, lepší, ale na jaře byla krátká doba na to, abychom to vyladili. V posledních třech kolech se nám to už podařilo stabilizovat a byli jsme odměněni třemi výhrami.

Jenomže to bylo ve chvíli, kdy se barážová meta, jak se nyní ukázalo dokonce asi postupová, už vzdalovala..

Během celé sezony jde o psychiku a sebevědomí, v čemž u nás vyniká Adam Vlkanova, který si jako jeden z mála udržoval stabilní výkonnost. Chyběl nám druhý nebo třetí tahoun, který by se gólově prosadil. Aby celý tým stál na jednom člověku, to si může dovolit mančaft, za který hrají Messi nebo Ronaldo. Musíme vychovat další Vlkanovy a myslím, že jsme na dobré cestě - začali se prosazovat hráči, na které si před rokem možná nikdo nepomyslel. Jejich výkonnost bude mít určitě stoupající tendenci. Pořád je ale důležité, aby na sobě chtěli pracovat. Na Vlkanovu se připravuje každý soupeř, potřebujeme, aby na sebe vzali zodpovědnost ostatní. To nám chybělo.

Už na podzim bylo v některých zápasech vidět, že týmu opravdu chybí osobnost, která by hru usměrnila. Jak tuto roli na jaře splnil Jakub Rada, jenž přišel před jeho startem?

Proto jsme ho také přivedli, protože on tyhle předpoklady splňoval. Bohužel se nám taky zranil a když mohl začít hrát, tak to bylo hodně těžké. Rozdíloví hráči jsou důležití v každém týmu, ale po koronavirové pauze následovaly zápasy v takové rychlosti, že se i kolem Kuby točili hráči a než se sehrál s jedním, tak ten se zranil a přišel druhý... Navíc z pěti šesti měsíců, které u nás byl, se dva měsíce trénovalo individuálně či ve skupinách a to se s mužstvem těžko sehrajete. Jinak ale ukázal, že takový hráč je potřeba, že tým potřebuje někoho, kdo ostatní zklidní a usměrní, nějakého tátu na hřišti. Zvlášť v našem případě, protože soupeři mají z Hradce velký respekt, připravují se nás a hrají maximálně agresivně-. Patříme mezi mužstva, která mají zvuk.

Asi je zbytečné se ptát, zda byste byl pro to, aby pokračoval. Je nějaká naděje?

Zájem z naší strany určitě je, ukáže se v dalších dnech a týdnech, jde o hráče, který by nám pomohl.

Hradec pod Frťalou II. Sezona 2019/2020 konečné umístění: 4. místo

počet získaných bodů: 54

skóre: 54:29

ztráta na první tři týmy: Pardubice 16 bodů, Zbrojovka Brno 13 bodů, Dukla Praha 5 bodů

nejvyšší výhra: Hradec Král. - Varnsdorf 8:0

nejvyšší prohra: Hradec - Dukla 0:2, Ústí nad Labem - Hradec 2:0, Vyšehrad - Hradec 2:0

nejlepší střelec týmu: Adam Vlkanova 13 gólů

nejdelší série výher: 4 zápasy (6. až 9. kolo)

nejdelší série bez porážky: 8 zápasů (4 výhry a 4 remízy)

nejdelší série bez výhry: 3 zápasy (1. až 3. kolo - 2 remízy, 1 prohra; 19. až 21. kolo - 3 remízy; 23. až 25. kolo - 2 remízy, 1 prohra)

Když už jsme u kádru pro příští sezonu, na kterých postech byste si po zkušenostech z té právě skončené představoval případné posily?

Víme, že máme problémy s ofenzivou na krajích. Potřebujeme do hry dostat víc agresivních náběhů, přímočarosti, sprintů. Takhle se prezentovalo Brno, Pardubice... Měly to založené na jednoduchosti. Nejsme Barcelona, abychom někoho celý zápas přehrávali, tohle je cesta, kterou se dá jít.

Ani vy, ani vedení klubu se netajíte tím, že chcete dál stavět na hráčích, kteří dostali příležitost už letos. Nebylo jich málo?

Myslím si, že perspektivu a potenciál ukázali. Všichni víme, jak je druhá liga těžká, vyrovnaná a čím dřív si tímhle naši mladí kluci projdou, tím líp. Je potřeba, abychom se z toho poučili všichni. Hráči i trenéři. V příští sezoně, pokud ještě vhodně doplníme kádr, budeme o to zkušenější.

Zároveň ale můžete o některé hráče přijít.

Tak to ve fotbale chodí, uvidíme,jak to dopadne. Pokud opravdu někdo odejde, bude to šance pro ostatní.

Ještě se vraťme k velmi neobvyklému jaru, které narušila koronavirová pandemie. Jak zpětně vidíte situaci, jakou dosud nikdo ještě nezažil?

Že to bylo to pro všechny stejné, ale hodně nepříjemné. Hráči byli měsíc doma ve chvílích, kdy měla probíhat soutěž. Když už mělo být po ní, vrcholila. V těch chvílích byla únava enormní, nebyla standardní možnost rehabilitace a regenerace. Celý profesionální fotbal se bál toho, aby nepřišlo ještě víc zranění. Už bychom to nechtěli zažít.

Vy s týmem zanedlouho půjdete do třetí sezony, vlastně poslední z tříletého období, které by Hradci mělo přiblížit prvoligovou elitu. Platí to?

Ano, náš úkol v Hradci ještě není u konce, další sezona by měla být vrcholem.